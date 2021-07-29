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Россиянин Рылов с первого места вышел в финал Олимпиады на 200 метрах на спине

05:17
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Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал Олимпиады-2020 на 200 метрах на спине.

24-летний россиянин финишировал с первым результатом 1:54,45. Еще один россиянин, Григорий Тарасевич с результатом 1:57,06 занял 12-е место и не квалифицировался в финал.

Финальный заплыв пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 04.50 мск.

Рылов на Олимпиаде-2020 завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, а также серебро в составе российской команды в заплыве 4x200 м вольным стилем.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м н/с

Полуфиналы

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.54,45

2. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,98

3. Райан Мерфи (США) — 1.55,38

12. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.57,06

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Сергей Разин все материалы автора

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