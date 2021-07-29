Россиянин Рылов с первого места вышел в финал Олимпиады на 200 метрах на спине
05:17
Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал Олимпиады-2020 на 200 метрах на спине.
24-летний россиянин финишировал с первым результатом 1:54,45. Еще один россиянин, Григорий Тарасевич с результатом 1:57,06 занял 12-е место и не квалифицировался в финал.
Финальный заплыв пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 04.50 мск.
Рылов на Олимпиаде-2020 завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, а также серебро в составе российской команды в заплыве 4x200 м вольным стилем.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м н/с
Полуфиналы
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.54,45
2. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,98
3. Райан Мерфи (США) — 1.55,38
12. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.57,06
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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