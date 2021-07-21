Глава ОКР Поздняков прокомментировал положительный тест пловца Бородина на коронавирус

Президент ОКР Станислав Поздняков выразил сожаление, что принятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Глава организации подчеркнул, что этот вопрос неоднократно обсуждался.

Российский пловец — о положительном тесте на ковид перед вылетом в Токио: «Полнейший шок»

В среду, 21 июля, стало известно, что чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус на сборе во Владивостоке. Российский пловец пропустит Олимпиаду в Токио.

«Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус, — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова. — Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи».