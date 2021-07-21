«Когда узнал о положительном тесте, не мог сказать ни слова». У России первая потеря из-за ковида

Драма 18-летнего пловца Ильи Бородина.

У России сейчас шикарная плавательная сборная. И особое место занимает в ней Илья Бородин. Он главное открытие этого года. Парень плавает комплекс (это когда сначала баттерфляем, потом на спине, дальше брассом и финиш кролем) — тяжелейший вид программы, в котором у нас исторически было глухо. И тут вдруг появился Бородин. Который в свои 18 бил рекорды России, а в мае выиграл чемпионат Европы. На фантастически сложных 400 м у него такие же результаты, как у самого Майкла Фелпса в том же возрасте.

Сейчас у Ильи шестое время в мире на 400 м — 4.10,02. У лидера сезона японца Дайи Сато всего на секунду быстрее. С учетом того, как прибавляет от старта к старту российский юниор, в Токио от него можно было ждать медали любого цвета.

Но, увы, нашего спортсмена в Японии не будет... Последний перед вылетом на соревнования тест дал положительный результат на ковид.

Даже в лифте маску надевал

— Если бы вы дозвонились мне вчера, я бы просто не смог ничего сказать, — ответил по телефону Бородин. — Ни слова. Это был полнейший шок.

— О положительном тесте, значит, узнали вчера?

— Да.

— Это жесть.

— Не то слово. По-другому и не назовешь.

— Вы во Владивостоке?

— Да. И останусь здесь до тех пор, пока не сдам отрицательный тест.

— Вы же там в закрытом режиме?

— Даже в лифте маску надевал. Просто не понимаю, где мог подхватить этот вирус. У всех в команде все отрицательно.

— А вы прививались?

— Нет.

Форма отличная, болею бессимптомно, но...

— Ковид на форме сказался?

— Да бессимптомно болею! Просто переносчик, поэтому изолировали. А чувствую себя прекрасно. И, судя по тренировках, готов был хорошо. По секундам сказать не могу, но на свой лучший результат — точно.

— Как в команде ребята отреагировали?

— Писали, поддерживали. Говорили, что нужно держаться. Но...

Ладно, что есть, то есть. Уже ничего не изменить.

— Олимпиаду смотреть теперь будете?

— Пока не знаю. Если выдержу. Может быть, просто не смогу.

— Когда должны были улетать?

— Завтра с утра...

— Может, есть какой-то маленький шанс, что тест был ложноположительным?

— Да я уже три сдал. Все — положительные. Так что вариантов нет. Сказали, что нельзя лететь, даже если в ближайшее время сдам отрицательный. Так бы мог хотя бы 200 м проплыть...

Эх... Значит, так надо.