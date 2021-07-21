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Российский пловец — о положительном тесте на ковид перед вылетом в Токио: «Полнейший шок»

17:26
Илья Бородин. Фото Instagram
Илья Бородин. Фото Instagram
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18-летний российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио. Накануне вылета в Японию он сдал положительный тест на коронавирус. Это первая потеря в нашей сборной из-за ковида.

«Если бы вы дозвонились мне вчера, я бы просто не смог ничего сказать, — ответил по телефону корреспонденту «СЭ» Бородин. — Ни слова. Это был полнейший шок. Жесть, по-другому и не назовешь. Болею бессимптомно. Просто переносчик, поэтому изолировали. А чувствую себя прекрасно. И, судя по тренировкам, готов был хорошо. По секундам сказать не могу, но на свой лучший результат — точно».

Бородин — чемпион Европы 2021 года, двукратный чемпион России (2020, 2021) на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Он должен был выступить в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Владимир Иванов все материалы автора

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