18-летний российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио. Накануне вылета в Японию он сдал положительный тест на коронавирус. Это первая потеря в нашей сборной из-за ковида.

«Если бы вы дозвонились мне вчера, я бы просто не смог ничего сказать, — ответил по телефону корреспонденту «СЭ» Бородин. — Ни слова. Это был полнейший шок. Жесть, по-другому и не назовешь. Болею бессимптомно. Просто переносчик, поэтому изолировали. А чувствую себя прекрасно. И, судя по тренировкам, готов был хорошо. По секундам сказать не могу, но на свой лучший результат — точно».

Бородин — чемпион Европы 2021 года, двукратный чемпион России (2020, 2021) на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Он должен был выступить в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.