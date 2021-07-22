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Поздняков отказался отвечать на вопрос о возможной вакцинации зараженного коронавирусом пловца Бородина

09:54
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио прокомментировал случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 18-летнего пловца Ильи Бородина.

Илья Бородин.«Когда узнал о положительном тесте, не мог сказать ни слова». У России первая потеря из-за ковида

«Мы очень много времени посвятили программе вакцинации спортсменов. Больше половины вакцинировались, остальные имели иммунитет после перенесенной болезни. Но вы же понимаете, что 100-процентной гарантии не может дать ни вакцинация, ни иммунитет. Во Владивостоке не было, к сожалению, таких условий, как в Подмосковье или на европейских базах, где с прошлого года проводятся серьезные антиковидные меры, и персонал работает там вахтово, никто не заходит, не выходит. Во Владивостоке такого нет, но местные власти сделали все, что могли, для предотвращения заражения. То, что база не сертифицирована, нас не пугало, мы это понимали. Был ли вакцинирован Бородин или болел ли он ковидом? Откажусь отвечать, все-таки это врачебная тайна. Пусть лучше вам ответит сам Бородин», — сказал Поздняков.

Отметим, что в интервью «СЭ» Бородин рассказал, что не прививался.

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Рустам Имамов все материалы автора

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