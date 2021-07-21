Чемпион Европы по плаванию Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что чемпион Европы Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио. Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус на сборе во Владивостоке.

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«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», – цитирует Авдиенко РИА «Новости».

Бородин должен был выступить в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.