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Ефимова не решила, будет ли она выступать на Олимпиаде-2024 в Париже

06:49
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Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о том, поедет ли она на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Еще со времен Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я все еще стою перед вами!» — приводит слова Ефимовой ОКР.

Ефимова на Олимпиаде-2020 заняла пятое место в финальном заплыве на 100 метров брассом. Россиянка завершила выступление на Играх в Токио.

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Сергей Разин все материалы автора

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