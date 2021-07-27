Ефимова не решила, будет ли она выступать на Олимпиаде-2024 в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о том, поедет ли она на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Еще со времен Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я все еще стою перед вами!» — приводит слова Ефимовой ОКР.

Ефимова на Олимпиаде-2020 заняла пятое место в финальном заплыве на 100 метров брассом. Россиянка завершила выступление на Играх в Токио.