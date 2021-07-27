Чимрова прошла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем
13:37
Российская пловчиха Светлана Чимрова прошла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.
Спортсменка попала в 16 лучших по итогам квалификации. Чимрова показала шестое время (2.08,84). Лучший результат — у китаянки Чжан Юфей (2.07,50).
Полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров баттерфляем состоятся завтра, 28 июля. Начало — в 05.00 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м баттерфляй
Предварительные заплывы
1. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.07,50
2. Хэйли Фликингер (США) — 2.08,31
3. Юй Лиянь (Китай) — 2.08,36
6. Светлана Чимрова (Россия) — 2.08,84
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