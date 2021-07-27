«Пусть в Инстаграм идет соревнуется». В Сети жестко прошлись по Ефимовой после неудачи на Олимпиаде в Токио

Пользователи интернета активно обсуждают неудачное выступление прославленной российской пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпиаде в Токио. 29-летняя спортсменка заняла пятое место в финальном заплыве на 100 метров брассом и завершила выступление на Играх.

После заплыва она заявила, что была не в той форме, в какой должна быть.

Напомним, что Ефимова не примет участие в 200-метровке, так как не смогла отобраться на эту дистанцию по итогам чемпионата России.

По мнению многих любителей плавания, россиянка слишком много времени тратит на соцсети и ей пора заканчивать со спортом.

Комментарии читателей «СЭ»

ivaradm: «Надо вовремя уходить, а не пытаться выгоду получить из того, чем уже не владеешь».

Соломон Кац: «Спасибо за былые победы, спасибо за то, что ты есть... Жаль, что не сложилось на этих ОИ».

MikeD: «Ждем выступления еще одной русской американки — легкоатлетки Клишиной. Тоже любит по инстаграмам фоткаться вместо тренировок, как и Ефимова... Думаю, результат будет таким же...»

Sofus: «Оставила бы нос, как был, — была бы лучше аквадинамика. Тут, как и с Шараповой когда-то — чем больше работы на публику, блогинга, бизнеса — тем хуже спортивный результат».

Palacios: «Пусть в Инстаграм идет соревнуется. Там можно до 70 лет выступать. Разменяла спорт на софиты, вот и результат».

hock: «Зато фотки с пляжей были клевые!»

NNN33: «Лучше поздно, чем никогда! Юля, теперь осталось еще немного подумать и понять, почему не в форме. А то получится, как у Стаса: работу проделали хорошую, а почему проиграли, не знаем».

нету денег на чупа-чупс: «К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть. Джулия, ну почему же «не в той»? Шапочка то розовая на месте».

DG (new)): «Честно — лучше смотреть на Юлины фото в соцсетях, чем на ее результаты».

Dominator777: «К сожалению, старость — не радость не только для простых смертных, но и для спортсменов. Для последних главное — вовремя уйти!»

hant64: «Ну вот, и результат подоспел, Ефимова пятая. Пора уже дисциплину менять, стриптиз лучше уже давно получается в Инстаграме выкладывать».