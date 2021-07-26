Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем

05:30
Теги:

Австралийская пловчиха Ариана Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.

В решающем заплыве она на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.

Для Австралии это уже второе золото на Играх, и оба — в плавании у женщин.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м в/с

Финал

1. Ариана Титмус (Австралия) — 3.56,69

2. Кэйти Ледеки (США) — 3.57,36

3. Ли Бинцзие (Китай) — 4.01,08

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
На Урале 12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
Предсмертные видео с основателем Ласкового мая из больницы
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд