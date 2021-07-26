Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем
05:30
Австралийская пловчиха Ариана Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.
В решающем заплыве она на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.
Для Австралии это уже второе золото на Играх, и оба — в плавании у женщин.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
400 м в/с
Финал
1. Ариана Титмус (Австралия) — 3.56,69
2. Кэйти Ледеки (США) — 3.57,36
3. Ли Бинцзие (Китай) — 4.01,08
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