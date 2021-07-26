Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем

Австралийская пловчиха Ариана Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.

В решающем заплыве она на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.

Для Австралии это уже второе золото на Играх, и оба — в плавании у женщин.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м в/с

Финал

1. Ариана Титмус (Австралия) — 3.56,69

2. Кэйти Ледеки (США) — 3.57,36

3. Ли Бинцзие (Китай) — 4.01,08