Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 31 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Утром 31 июля в Токио (Япония) пройдут финальные заплывы в турнире по плаванию на Олимпиаде-2020 с участием российских спортсменов. Соревнования начнутся в 04.30 (мск).

На дистанции 100 метров баттерфляем поплывет Андрей Минаков — начало в 04.30. На дистанции 800 вольным стилем выступит Анастасия Кирпичникова (старт в 04.50). В миксте комбинированной эстафеты 4х100 метров также примет участие сборная России в следующем составе: Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева (начало в 05.40).

Следить за онлайн-трансляцией финальных заплывов 31 июля можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о расписании олимпийского турнира по плаванию смотрите — здесь.