Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 31 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию

20:15
Андрей Минаков. Фото AFP
Андрей Минаков. Фото AFP
Теги:

Утром 31 июля в Токио (Япония) пройдут финальные заплывы в турнире по плаванию на Олимпиаде-2020 с участием российских спортсменов. Соревнования начнутся в 04.30 (мск).

На дистанции 100 метров баттерфляем поплывет Андрей Минаков — начало в 04.30. На дистанции 800 вольным стилем выступит Анастасия Кирпичникова (старт в 04.50). В миксте комбинированной эстафеты 4х100 метров также примет участие сборная России в следующем составе: Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева (начало в 05.40).

Следить за онлайн-трансляцией финальных заплывов 31 июля можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о расписании олимпийского турнира по плаванию смотрите — здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

3703 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»
Как выглядели невесты во времена СССР
Не курорт, а выжженная пустыня: кому выгодно погрузить Турцию в пепел?
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события