Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники

Спустя пять лет россиянка все же взяла реванш на Олимпиаде.

Олимпийские игры. Стрельба

Пневматический пистолет, 10 м. Женщины

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4

3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0

Недолго мы ждали первую победу в Токио. Она могла произойти уже вчера, если бы стрелок из винтовки Анастасия Галашина додавила и не смазала последний выстрел, будучи лидером. В итоге первый комплект медалей ушел принципиальному сопернику — Китаю.

Грешным делом уже хотелось подвести под это теорию — мол, снова мы любим упускать победы, что нет у нас инстинкта победителей, инстинкта убийцы (хотя для стрелков это, может, и хорошо). Что много у нас радости от серебра, бронзы и высоких четвертых мест — поэтому и на последней Олимпиаде в Пхенчхане распределение медалей у нас 2-6-9. И действительно ведь любят наши биатлонисты отправить последний патрон в «молоко», а фехтовальщики проиграть 14:15, ведя 14:12, как вчера в четвертьфинале Камиль Ибрагимов.

Но сегодня эти разговоры можно прекратить. 24-летняя омичка Виталина Бацарашкина взяла реванш за вчерашнюю упущенную возможность — и принесла долгожданное золото, благодаря которому мы взлетаем на четвертое место командного зачета.

Путь длиной в пять лет

Если кто не помнит — в Рио она уже билась за победу. И тогда, в 19 лет, тоже ее упустила, не хватило совсем чуть-чуть. И тогда тоже был вот этот типичный разговор — мол, ну все впереди, серебро тоже достижение... Оказалось, в данном случае это уместно. Виталина сохранила свои навыки в течение пяти лет, прошла пандемию, отобралась на Олимпиаду и на другом конце земного шара дошла до своей мечты. Это дорогого стоит. Две медали подряд в стрельбе не так уж и часто случаются, несмотря на кажущуюся стабильность этого вида спорта. За последние пять Олимпиад повторить успех в пистолете на 10 метрах удавалось только китаянке Гуо Вэньцзюнь.

И кстати, Бацарашкина оформила еще одно историческое событие — она отобрала у китайцев вид, в котором те безраздельно властвовали с Пекина. Наконец сломав стереотип о хваленых кременных с точки зрения психологии стрелках из КНР.

Виталина широко улыбается после победного выстрела) pic.twitter.com/jHJHCu1qzZ — Lublineс93 (@Lublinec931) July 25, 2021

Сегодня финал выдался нервным, как и вчера. Бацарашкина лидировала после первой части финала из 10 выстрелов, затем откатилась на третье место. Казалось, Антоанета Костадинова уже уходит в отрыв. За шесть выстрелов до конца, когда на стрельбище осталось четыре девушки, 35-летняя болгарка вела 2,3 балла, и не у Бацарашкиной, а выигравшей квалификацию китаянки Цзян.

Погоня и драма с электроникой

Но тут Виталина включила режим берсерка. Сначала она осталась один на один с китаянкой и попала 9,6 и 10,5. Надежда Поднебесной попала лишь 9,3 и 9,3.

Но дальше оставалось главное — догнать болгарку. Перед последним подходом из двух выстрелов между ними было 0,9, это весьма прилично на таком высоком уровне. Но трибуны, которые из-за компактности были заполнены почти до отказа, уже почуяли перелом. Российская делегация громко порадовалась первому попаданию младшего сержанта Бацарашкиной в 10,5. Расстояние сократилось до 0,5. И потом болгарка поплыла. 9,0 от нее в эндшпиле — это была почти гарантия победы.

Но тут началось нечто странное. Произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Виталины в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке убийственный «ноль», но после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата техника, а не человек. Россиянка справилась с нервами. 10,4 — и есть первое золото наших стрелков за 17 лет, с Афин! Еще и с олимпийским рекордом 240,3.

После серебра Рио, Бацарашкина сказала:

— Конечно, довольна серебром. Досада? Все, что могла, я сделала. А с китаянками сложно бороться. Вряд ли был шанс обойти Чжан Менсюэ. Если бы в начале все сложилось по-другому, может быть, и удалось бы побороться. Но при двух очках отставания, уже очень сложно что-то сделать. Разве что соперница сама напортачила бы.

Ну а уж формула ее успеха и вовсе впечатляет в простоте:

— Дедушки охотники, папа милиционер. Как было не стать стрелком? — сказала пять лет назад 19-летняя Виталина.

В этот раз соперница напортачила — но это не проблемы Виталины. Она оказала давление и воспользовалась результатами. Вот такие победы, на характере и без пресловутого нервяка, нам очень нужны в Токио. Первое золото — как в пример всем российским сборникам, которые будут биться за медали.