Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал турнира Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета
04:21
Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
24-летняя спортсменка набрала 582 очка и заняла третье место. Первое место в квалификации заняла китаянка Цзян Рансинь (587), вторую строчку заняла гречанка Анна Коракаки (585).
Россиянка Маргарита Черноусова с 565 баллами заняла 35-е место и не смогла пробиться в финал турнира.
Финал олимпийского турнира пройдет сегодня, 25 июля, и начнется в 5:15 мск.
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