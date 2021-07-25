Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал турнира Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета

Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

24-летняя спортсменка набрала 582 очка и заняла третье место. Первое место в квалификации заняла китаянка Цзян Рансинь (587), вторую строчку заняла гречанка Анна Коракаки (585).

Россиянка Маргарита Черноусова с 565 баллами заняла 35-е место и не смогла пробиться в финал турнира.

Финал олимпийского турнира пройдет сегодня, 25 июля, и начнется в 5:15 мск.