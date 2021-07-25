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Первая золотая медаль России на Олимпиаде: Бацарашкина победила в стрельбе с олимпийским рекордом

05:45
Виталина Бацарашкина. Фото ОКР
Виталина Бацарашкина. Фото ОКР

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.

Это первое золото для российских спортсменов на Играх в Токио и вторая медаль после серебра Анастасии Галашиной.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3

2. Антоанетта Костадинова (Болгария) — 239,4

3. Цзян Жэньсинь (Китай) — 218,0

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Сергей Разин все материалы автора

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