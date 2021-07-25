Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета, стартовала на Олимпиаде-2020.

Для 52-летней грузинки это девятые Игры в карьере, что стало рекордом среди женщин на Олимпиадах. Она опередила Йозефу Идем (гребля на байдарках и каноэ, ФРГ/Италия) и канадку Лесли Томпсон (академическая гребля).

На счету Салуквадзе золотая и серебряная медали Олимпиады-1988 в Сеуле, также бронза Олимпиады-2008 в Пекине.