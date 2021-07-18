В Федерации гребли России предложили нескольким гребцам пройти проверку на полиграфе в связи с допингом

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что федерация предложила нескольким спортсменам пройти проверку на полиграфе в связи с допинговым делом Никиты Моргачева и Павла Сорина.

«Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование — все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идет о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачева 26 мая брали тест, он был чистый. Мы занимаемся этим вопросом, а после Олимпийских игр будет предложено всем — и персоналу, кто находился на том мероприятии, пройти полиграф-тестирование. Да, это не доказательство: любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если человек чист, если не имеет ограничений, то проблем нет, чтобы сесть и пройти его», — приводит ТАСС слова Свирина.

О положительных допинг-тестах Моргачева и Сорина стало известно 7 июля. Сегодня, 18 июля Свирин сообщил, что допинг-пробы Б обоих спортсменов также оказались положительными.