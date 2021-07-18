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Допинг

Вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония у российских гребцов Моргачева и Сорина

11:20
Павел Сорин. Фото Instagram
Павел Сорин. Фото Instagram
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в организмах спортсменов.

«Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — приводит ТАСС слова Свирина.

7 июля стало известно, что Моргачев и Сорин сдали положительные допинг-тесты. Оба спортсмена отобрались на Олимпийские игры в Токио, но были исключены из ее состава после того, как появилась информация о допинге.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11929015

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Иван Торопцев все материалы автора

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