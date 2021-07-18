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Допинг

Поздняков заявил, что ситуация с допингом у гребцов негативно повлияла на имидж российского спорта

13:37
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допингом у российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина негативно повлияла на имидж российского спорта.

«Со спортивной точки зрения решение в отношении гребцов понятно и логично, с точки зрения олимпийской команды этот случай не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта. Это меня очень расстраивает. Что касается самой проблемы, каждый из тех, кто подозревается, имеет право быть услышанным и дать свои комментарии. Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу», — приводит ТАСС слова Позднякова.

О положительных допинг-тестах Моргачева и Сорина стало известно 7 июля. В организмах спортсменов обнаружили мельдоний. Сегодня, 18 июля Свирин сообщил, что допинг-пробы Б обоих спортсменов также оказались положительными.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11929445

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Иван Торопцев все материалы автора

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