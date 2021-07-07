Олимпиада
Токио-2020
Академическая гребля
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Академическая гребля
Допинг

В Федерации гребного спорта России подтвердили информацию о двух положительных допинг-тестах перед Олимпиадой

13:03

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил информацию о том, что два гребца, Павел Сорин и Никита Моргачев, сдали положительные допинг-тесты.

«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде», — приводит «РИА Новости» слова Свирина.

Ранее сообщалось, что Сорин и Моргачев сдали положительные пробы и их исключили из заявки на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210707/meldoniy-1740245141.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Клуб КХЛ еле-еле влез в потолок зарплат. И это не ЦСКА или СКА
В Москве госпитализировали народного артиста России Игоря Бочкина
Подросток проник в дом 91-летней старушки и попытался ее изнасиловать
Фото: Как дочь предугадала смерть Владимира Меньшова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд