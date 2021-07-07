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Допинг

Гребцы Моргачев и Сорин будут доказывать свою невиновность после допингового скандала

16:40
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Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин намерены доказывать свою невиновность.

Ранее в пробах у обоих спортсменов был обнаружен мельдоний, из-за чего оба спортсмена пропустят Олимпийские игры в Токио. 

— Все члены нашей команды регулярно проходят допинг-контроль, это требование международной федерации, — заявил «СЭ» главный тренер Николай Ковалев. — За последние полтора года у них, если не ошибаюсь, уже по пять допинг-проб. Причем в основном эти пробы сдавались за рубежом, чтобы не связываться с ситуацией вокруг РУСАДА. Все старые пробы отрицательные, при этом все уже знают, что следы мельдония могут оставаться в организме годами. Как такое вообще возможно?!

Мне тут приходит на ум только история с Павлом Крушельницким на Олимпийских играх в Пхенчхане. Мельдоний в керлинге примерно так же бесполезен, как в гребле. Надеюсь, в отличие от того случая нам удастся все-таки разобраться, что случилось. Для этого будет сделано все возможное, мы приложим максимум усилий, чтобы защитить своих спортсменов. Речь идет и о вскрытии пробы «Б», и об анализе в независимой лаборатории.

Полностью интервью с Николаем Ковалевым читайте на сайте «СЭ»

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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