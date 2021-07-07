«Узнали о положительных пробах по дороге в аэропорт перед отлетом в Японию». Главный тренер гребцов рассказал правду о скандале с мельдонием

Наша команда уже потеряла двух участников Олимпийских игр в Токио. Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин не выступят на Играх из-за положительных проб на мельдоний.

Положительная проба на мельдоний в середине 2021 года — это какой-то сюр. Уже почти пять лет известно, что этот препарат является допингом. И, во-первых, абсолютно неэффективен, а во-вторых, очень долго выводится из организма. Тем не менее до сих пор на мельдонии попадаются, и совсем не так редко, как можно было бы подумать. Но даже тут случай с гребцами выделяется. Принять мельдоний за несколько дней до старта Олимпиады — это вообще как?! Тем более речь идет об опытных спортсменах: Моргачеву — 40 лет, Сорину — 26. За объяснениями мы обратились к главному тренеру нашей команды Николаю Ковалеву.

Нужно быть полным идиотом, чтобы использовать мельдоний

— Прежде чем обвинять в чем-то людей, необходимо разобраться, — подчеркнул Ковалев. — Ни у кого не возникает вопрос, как, например, Никита Моргачев — человек, который был на трех Олимпиадах и отобрался на четвертую — смог принять препарат, который, во-первых, общеизвестен как запрещенный, и во-вторых, ни на что не влияет? По сути, это витаминка. Нужно быть полным идиотом, чтобы его использовать.

— Тем не менее есть факт двух положительных проб.

— Я скажу больше: перед Олимпиадой мы специально находились на сборах за рубежом, чтобы у нас брали пробы иностранные антидопинговые агентства. Просили международную федерацию, чтобы нас почаще тестировали, и, не поверите, радовались каждому приезду допинг-офицеров. Все еще помнят, что случилось перед Рио-2016 (тогда значительную часть российских гребцов не пустили на Олимпиаду из-за недостаточного количества сданных за рубежом допинг-проб. — Прим. «СЭ»).

— Как сами ребята объясняют то, что у них нашли мельдоний?

— Они в таком же недоумении, как и все остальные. Эта новость настигла нас буквально по дороге в аэропорт перед отъездом на заключительный сбор в Японию. У нас сплоченный коллектив, и сказать, что мы были в шоке, — это не сказать ничего. Все препараты, которые мы используем, получены непосредственно от ФМБА, и там исключено присутствие каких-то запрещенных средств. Мы реально не понимаем, что могло случиться. В своих спортсменах я абсолютно уверен. Откуда тогда мельдоний? Никакого логичного объяснения нет. Прямо сейчас мне кажется, что это какая-то ошибка...

Сделаем всё, чтобы защитить спортсменов

— Спортсмены будут как-то пытаться доказать свою невиновность?

— Конечно. Речь идет и о вскрытии пробы Б, и о сдаче анализов в независимых лабораториях... Но трагедия в том, что до Олимпиады совсем мало времени. И выступить там ребята точно не успеют.

— Другие пробы Моргачев и Сорин в течение этого года сдавали?

— Конечно. Все члены нашей команды регулярно проходят допинг-контроль, это требование международной федерации. За последние полтора года у них, если не ошибаюсь, уже по пять допинг-проб. Причем в основном эти пробы сдавались за границей, чтобы не связываться с ситуацией вокруг РУСАДА. Все старые пробы отрицательные, при этом все уже знают, что следы мельдония могут оставаться в организме годами. Как такое вообще возможно?! Мне тут приходит на ум только история с Павлом Крушельницким на Олимпийских играх в Пхенчхане. Мельдоний в керлинге примерно так же бесполезен, как в гребле. Надеюсь, в отличие от того случая нам удастся все-таки разобраться, что случилось. Для этого будет сделано все возможное, мы приложим максимум усилий, чтобы защитить своих спортсменов.

— Нам теперь удастся сохранить лицензию в мужской четверке и экстренно заменить половину экипажа?

— Пока говорить об этом с уверенностью преждевременно. Но мы надеемся, что ответ будет положительный. Пробы были взяты в рамках внесоревновательного контроля уже после завоевания лицензии. И спортсмены пока не дисквалифицированы, а только временно отстранены.