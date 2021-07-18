Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде
Международная федерация гребного спорта (ФИСА) сообщила, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.
«Тренерский совет российской команды проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует стандартам Олимпиады», — говорится в заявлении на сайте ФИСА.
Место сборной России может занять Литва.
7 июля стало известно, что два российских гребца Павел Сорин и Никита Моргачев сдали положительные допинг-тесты. В крови спортсменов обнаружили мельдоний. Моргачев и Сорин были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду, вместо них были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://worldrowing.com/2021/07/18/withdrawal-of-russian-mens-quadruple-sculls-from-tokyo-olympic-games/
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