Олимпиада
Токио-2020
Академическая гребля
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Академическая гребля

Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде

10:26
Сборная России по академической гребле. Фото Reuters
Сборная России по академической гребле. Фото Reuters
Теги:

Международная федерация гребного спорта (ФИСА) сообщила, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.

«Тренерский совет российской команды проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует стандартам Олимпиады», — говорится в заявлении на сайте ФИСА.

Место сборной России может занять Литва.

7 июля стало известно, что два российских гребца Павел Сорин и Никита Моргачев сдали положительные допинг-тесты. В крови спортсменов обнаружили мельдоний. Моргачев и Сорин были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду, вместо них были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://worldrowing.com/2021/07/18/withdrawal-of-russian-mens-quadruple-sculls-from-tokyo-olympic-games/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Вы не сможете от меня спрятаться!» Махачев снова уверенно победил в UFC и обратился к топам
«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок
Азмун поделился секретом успеха в матче с «Локомотивом»
Сколько стоит отменить Олимпиаду прямо сейчас? И почему у МОК нет таких денег
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
5
Офсайд