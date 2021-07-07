Главный тренер сборной России по гребле прокомментировал скандал с мельдонием

Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Ковалев объяснил, как члены команды Никита Моргачев и Павел Сорин могли сдать положительные пробы на запрещенный препарат — мельдоний.

— Эта новость настигла нас буквально по дороге в аэропорт перед отъездом на заключительный сбор в Японию, — заявил Ковалев. — У нас сплоченный коллектив, и сказать, что мы были в шоке, — это не сказать ничего.

Все препараты, которые мы используем, получены непосредственно от ФМБА и там исключено присутствие каких-то запрещенных средств.

Мы реально не понимаем, что могло случиться. В своих спортсменах я абсолютно уверен. Откуда тогда мельдоний? Никакого логичного объяснения нет. Прямо сейчас мне кажется, что это какая-то ошибка...

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