На Олимпиаде-1996 тоже был скандал с поражением россиянок в художественной гимнастике. Тогда им мстили на невыход на пьедестал

Елена Пчелинцева рассказала о том, почему наша команда проиграла на Олимпийских играх в Атланте и чем обернулось для наших гимнасток то поражение.

Судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало едва ли не самым обсуждаемым событием. До этого сборная России выигрывала этот турнир как в личном, так и групповом многоборье. А на Играх-2020 при очень спорном судействе — только два серебра.

Похожая ситуация уже была 25 лет назад на Играх в Атланте. Тогда россиянка Яна Батыршина стала в личном многоборье второй, а наша команда, действующие чемпионки мира в групповых упражнениях — только третьими. Российские «групповички» пропустили вперед сборные Болгарии и Испании. Причем серебряные призеры тех соревнований болгарки исполнили программы чисто, а чемпионки-испанки допустили несколько ошибок.

О тех драматических событиях в интервью «СЭ» вспомнила пятикратная чемпионка мира Елена Пчелинцева (болельщика она известна под фамилией Кривошей). Вместе с ней в той сборной выступали Евгения Бочкарева, Юлия Иванова, Ангелина Юшкова, Ольга Штыренко и Ирина Дзюба. Тренером «групповичек» была Марина Фатеева (в последствии она уехала работать в Грецию), а президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики с 1995 по 2001 годы была Нина Шибаева.

Чемпионат Европы стал переломным для групповичек

— События вокруг нашей команды начали принимать неприятный оборот после выступления наших «групповичек» на чемпионате Европы 1995 года в Праге...

— Да, чемпионат Европы в 1995 году был переломным именно для «групповичек». Так как композиции у нас всегда были сложными, то проигрышей практически не было, все турниры мы выигрывали, следовательно, и вопросов к судейству не возникало. Но в 1995-м судейство получилось очень неоднозначным. Когда в многоборье разыгрывались медали, мы делали разные виды — часть команд начинала с обручей, другая выполняла мячи и ленты. Нас в первый день поставили на шестое или седьмое место, куда-то очень далеко. Причем внизу оказались все те команды, которые выполняли мячи и ленты. Подавался протест по поводу судейства от всех федераций, команды которых получили низкие баллы. Пообещали, что этот вид программы у остальных будут судить так же строго. На следующий день так и сделали, и по итогу мы все-таки стали первыми в многоборье.

— Что случилось в отдельных видах?

— Когда мы стали выступать в отдельных видах, сначала делали мячи и ленты. Нам поставили хорошую оценку, это было первое место. Мы ушли готовиться, и уже перед нашим выходом на вторую композицию сообщили, что оценка снижена после совещания, почему-то пошли смотреть видео. Не знаю, кто делал запрос. После этого мы спустились на третью позицию.

Со вторым видом наша команда выступила успешно и выиграла золото. Во время награждения за третье место нам сказали не выходить на пьедестал — такой, своего рода, протест. Не помню, кто был инициатором. Гимнастки — птицы подневольные, мы простояли все награждение. За неспортивное поведение нас лишили медалей. Был очень большой скандал — представители нашей федерации пытались как-то сгладить. После этого инцидента в Федерации гимнастики было выяснение обстоятельств случившегося, искали зачинщиков. Мы продолжили тренироваться, но обстановка стала очень напряженная. Если раньше мы выигрывали с хорошим заделом, то после этого случая было видно, что оценки придерживают. Композиции были сложные, но даже при хорошем исполнении оценки ставили ниже, чем обычно. У нас появились нестабильные выступления, мы теряли позиции.

Удивительно, что испанки стали чемпионками

— Потом были Олимпийские игры в Атланте.

— На самом деле, основными нашими соперницами на тот момент считали болгарок, испанки выглядели слабее. После первого вида Испанию сразу вывели на первое место, им поставили высокие баллы, мы были вторыми.

Испытывали недоумение — выполнили все, композиция технически очень сильная. Потом нервы не выдержали, была потеря. Мы заняли третье место. А Болгария, которая ничего не уронила, стала второй. Испанцы же тоже потеряли ленту, и ловли мяча после перебросок и рисков выполняли в две руки, что является грубой ошибкой. Удивительно, что они с таким исполнением стали чемпионками. Ситуация с судейством в гимнастике всегда была неоднозначной. Просто, когда это касается тебя лично, то замечаешь это лучше.

— Был какой-то анализ программ после выступлений?

— Так как мы уронили предмет, даже такого вопроса не стояло, чтобы пойти и что-то выяснять. А вот разбирались ли болгарки, почему им поставили оценку ниже, этого я не знаю. Теоретически мы на своем заслуженном месте, на третьем, а что там дальше, уже вопрос. Если бы сделали второй вид чисто, мы могли бы претендовать на медаль более высокого достоинства, вот тогда был бы смысл сравнивать и анализировать. Сейчас я, как болельщик, могу сказать, кто мне визуально нравится, у кого какие сильные стороны, а какие слабые. Но только судья даст компетентный анализ. В чем сейчас плюс судейства так это то, что программа гимнастки прописывается конкретно по элементам, и можно вычислить что гимнастка набрала. Есть и видеоповторы, и протесты можно подавать, раньше такое было большой редкостью.

У федерации каких-то добрых слов не нашлось

— Что произошло после Олимпиады-1996?

— Неприятная история. После Игр нас собрали в Волгограде, где мы тренировались. Какое-то время приходили в форму, планировали продолжить подготовку, выступить на чемпионате Европы. Обычно было принято, чтобы гимнастки сами решали вопрос о завершении карьеры. Спортсменка говорит об этом — ей готовят замену из второго состава.

Не знаю, почему у нас так произошло — я считаю, что причиной было неудачное выступление в Атланте. Раз мы были лидерами, то видимо рассчитывали на золото. Нашего тренера Марину Васильевну Фатееву, вызвали на совещание в Москву. Когда она вернулась, сказала, что уволена и тренировать нас больше не может. Ее отправили в отставку. И все, больше нам ничего не сказали. Мы в Волгограде сидели в училище олимпийского резерва и не знали, что делать. Сидели и ждали.

— Чем закончилась эта история?

— Через какое-то время трем девочкам, которые помоложе, пришел вызов на сборы, а остальным приглашения не было. Мы написали письмо в Олимпийский комитет о том, что хотим продолжить тренироваться. Пришел ответ: «Вы имеете право бороться за место в команде». Но на сборы нас не вызвали. Непонятно было, каким образом мы должны были бороться за место. Что после нахождения в течение пяти лет в сборной России в групповых упражнениях, возвращаться в личное? Раньше не было такого, чтобы групповички массово тренировались в своих городах. По сути, это был отказ, просто завуалированный.

— Как вы пережили этот удар?

— У всех случился шок. Мы были юными, вокруг даже взрослые тяжело это переживали. Радости от бронзы никто не ощущал. Нас поддерживали наши родные и личные тренеры из наших городов, а у федерации каких-то добрых слов не нашлось. Сейчас плюс в том, что есть соцсети. Все пишут, девушки чувствуют эту огромную любовь и поддержку. Мы же сидели в Волгограде, и было ощущение, что мы никому не нужны. Просто молча отстранили и все. Нас как будто не стало. Потом некоторые уехали в свои города, а кто-то остался в Волгограде учиться и работать, строить дальше свою жизнь. Спустя время кто-то стал тренером и в настоящее время продолжает тренировать. Я с гимнастикой сейчас не связана.

Если гимнастка засужена, то это вдвойне неприятно

— Ваша ситуация похожа на ту, которая случилась в Авериными на Играх в Токио?

— Наша ситуация была такой же, до того момента пока мы сами не уронили предмет. Присутствовало ощущение, что есть какая-то судейская предвзятость. На играх в Токио я не могу компетентно оценить трудность, так как я не знаю критериев оценивания. Вполне допускаю, что судьи неверно посчитали. Чем отличается оценивание в современной гимнастике, так это тем, что можно сесть и все досконально просчитать, посмотреть видео. Более понятные параметры оценивания. И более понятная картинка. И если это факты, а не эмоции — есть смысл подавать протест. Раньше невозможно было до такого высчитать.

Визуально мне очень нравятся сестры Аверины. И техника, и хореография, и артистизм на высоте. Понятно, что Арина заменила предмет во время выступления — очень сложно с такой грубой ошибкой на что-то претендовать. А вот в ситуации с первым и вторым местом у меня вопрос такой: почему в первый день оценки у Дины были высокие, а во второй они не ставились? Возможно, Дина не сделала какие-то элементы, но этого я не заметила. Тут требуется глубокий анализ. Наши специалисты единогласно уверены в судейской предвзятости. Если гимнастка засужена, то это вдвойне неприятно. Такие соревнования, столько подготовки... Я всегда смотрю и переживаю за гимнасток. Когда есть какая-то несправедливость, вспоминаю нашу ситуацию.

— Олимпийский комитет России обратился в международную федерацию гимнастики по поводу судейства. Это чем-то может помочь?

— Это может создать прецедент. Отстранить некомпетентных и нечестных судей. Помочь принять какие-то меры по поводу дальнейшего судейства. Например, что в случае спорных ситуаций, это должно решаться в короткий срок, в какой-то независимой инстанции с привлечением других специалистов. Необходимо делать судейство более прозрачным, насколько это возможно. В ситуации судейских ошибок и предвзятости может оказаться любая гимнастка, не только из России. А вот результаты, я думаю, никто не будет пересматривать. Если даже докажут, что программы Дины были сложнее, то не верю, что нам пойдут навстречу. Хотя вот в фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити дали две золотые медали — канадцы же как-то это сделали (речь о ситуации с россиянами Еленой Бережной/Антоном Сихарулидзе и канадцами Жами Сале/Давидом Пелетье — прим. «СЭ»). А у нашей страны пока так не получается.

— Кстати, про фигурное катание — там же после окончания соревнований публикуются протоколы, где расписано, какие элементы исполнены и что за них поставили.

— Я про это и говорю. Нужно, чтобы было видно, какой судья и что поставил, выкладывать четкий просчет, раз он есть. С другой стороны, тот же артистизм — это вообще субъективно, как его оценивать? Когда спортсменки находятся очень близко по исполнительскому мастерству, то совсем сложно судить. Но все-таки наши гимнастки всегда отличались большим запасом этого мастерства.

— Как гимнасткам справиться с такой ситуацией?

— Я думаю, они справятся — они очень сильные, закаленные, и у них очень большая поддержка. Визуально кажется, что они могли бы пойти и на следующую Олимпиаду. Возраст еще позволяет. Смотрю на гимнасток из группового — там спортсменки и 27, и 30 лет есть. Раньше так долго не выступали. Другой вопрос — это травмы, слышала, что у Дины есть очень серьезная. В целом, если здоровье позволяет и есть желание, почему бы и нет. Возможно, если немного восстановиться, передохнуть...

Если у них есть какой-то упадок духа и неверие в справедливость, все равно нельзя опускать руки. Жизнь не всегда справедлива, и не только в спорте. Просто здесь это все очень ярко и ощутимо. Надо успокоиться и обдумать план действий, что они хотят. Мне очень понравилось, как Дина после Олимпиады сказала, что нельзя принимать решения на эмоциях. Это как раз самое разумное. Надо выдохнуть и только потом прислушаться к себя — либо я хочу доказать, и идти дальше в борьбу, либо внутренне отпустить ситуацию с осознанием, что я победитель, и в душе это знаю. А дальше действовать, исходя из своего внутреннего состояния. Жизнь продолжается...