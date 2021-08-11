Ашрам прибыла в Израиль под грохот барабанов. После этого Линой удалилась из соцсетей

В аэропорту Бен-Гурион прошла торжественная встреча олимпийской чемпионки по художественной гимнастке Линой Ашрам, опередившей в Токио россиянок сестер Авериных в результате спорного решения судей

Сегодня утром одна из самых неожиданных чемпионок Токио-2020 Линой Ашрам вернулась на родину в Израиль. Несмотря на то что прилет 22-летней спортсменки не анонсировался в СМИ, израильскую команду по художественной гимнастике пришло встретить довольно много людей. Когда Линой за руку с еще одной участницей Олимпиады Николь Зеликман (седьмое место в личном многоборье) вышла к публике, девушек встретили золотыми воздушными шарами, грохотом барабанов и звуками ритуальных туб шофаров, а также песней «Хава нагила».

— Это одно из самых чувствительных переживаний, которые у меня были в моей жизни, — приводит эмоции Ашрам «Вести Израиль по-русски». — Хочу поблагодарить всех, кто приехал сюда, счастлива вернуться в страну. Мы с Николь очень взволнованы. Хотим поблагодарить вас и наших тренеров, которые являются огромной частью нашего успеха. Счастливы получить такую теплоту и любовь. Мы запомним этот прием на всю жизнь.

Акробатика плюс вдохновение

Линой шла к олимпийской победе шесть лет. До Токио ее единственным большим успехом был титул в личном многоборье на чемпионате Европы 2020 года. Сборная России не ездила на те соревнования в Киев из-за пандемии. Перед этим Ашрам трижды проиграла Дине Авериной (в том числе дважды — обеим сестрам) многоборье на чемпионатах мира. На Играх-2020 Линой стала одной из всего лишь двух обладателей золота из Израиля — также отличился бывший украинец Артем Долгопят в вольных упражнениях. Но внезапный успех израильтянки на Играх-2020 спровоцировал скандал и резкую критику судейских оценок.

— Но сегодняшняя художественная гимнастика — это совершенно новая художественная гимнастика. Она ближе к акробатике, — прокомментировала «Девятому каналу» выступление Линой четырехкратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Венера Зарипова, живущая в Израиле. — В гимнастике с 2016 года ввели иные системы оценки выступлений. Если раньше особо ценилась грация, изящество, то сегодня упор делается на сложность исполнения. Тренер Ашрам Айлет Зусман чутко уловила изменения и сознательно готовила подопечную под новые правила, под сложность исполнения. Программа Ашрам — невероятно сложная с точки зрения прыжковой техники. Плюс вдохновение, которое явно испытала в Токио израильская гимнастка.

Спор об упавшей ленте

Обсуждение результатов турнира «художниц» в Токио в соцсетях получилось очень бурным и закончилось тем, что Линой, знаменосец сборной Израиля на церемонии закрытия Игр-2020, после прилета домой решила закрыть свой аккаунт в Instagram от посторонних. В первую очередь — от хейтеров. По данным израильских СМИ, Линой, которая понимает по-русски, особенно расстраивали нецензурные комментарии и различные демотиваторы и челленджи, высмеивающие победу израильтянки, которая стала возможной несмотря на то, что Ашрам уронила предмет во время упражнения с лентой. В ответ в Израиле не устают напоминать, что Дина Аверина на чемпионате мира-2018 тоже одержала победу в многоборье, уронив ленту (правда, тогда уронила предмет и ставшая второй Линой).

Между тем и Дина Аверина, и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявили, что у них нет персональных претензий к Линой, и призвали не травить израильтянку в соцсетях.

— Я ее критиковать не собиралась, она орудие, — отметила Винер-Усманова в интервью РИА-Новости. — Наши девочки интеллигентные, добрые и воспитанные люди. Ее критиковать они никогда не станут, я их этому никогда не учила. Я видела заголовок в одном из изданий о художественной гимнастике: «Кто сломает гегемонию России в художественной гимнастике?» И Линой, повторюсь, это орудие, которым нужно было просто сломать гегемонию России, вот и все. Девочка хорошая, но у нее много чего не хватает, и со многими вещами можно было бы поспорить: я про выразительность, движения, пластику, хореографию.