Винер-Усманова: «Из-за судейского произвола художественная гимнастика стала страшным видом спорта»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала влияние инцидентов с судейскими оценками на Олимпиаде в Токио на гимнасток сборной России.

«Все события, которые сейчас происходят с судейскими оценками, очень плохо влияют на девочек. Стоит колоссальных усилий, чтобы им как-то объяснить, доказать. Через два месяца чемпионат мира в этой же Японии. Очень трудно предвидеть, что там будет, кто будет выступать, имеется в виду, в групповом упражнении, потому что девочки выступали на последнем порыве только, чтобы за страну, чтобы не подвести, и они не подвели», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

Ирина Винер-Усманова считает, что из-за судейского произвола художественная гимнастика стала страшным видом спорта.

«Вот все-таки и в фигурном катании как-то все встало на свои места и в синхронном плавании нет такого произвола, а художественная гимнастика стала страшным видом спорта, касаемо произвола оценок в судействе. Такого никогда не было. Я за 25 лет не подавала ни одного протеста на соревнованиях, а тут сразу пять: два в групповых и три в индивидуальной программе. Удовлетворили только один, который не имел уже никакого значения», — добавила Винер-Усманова.

Россиянки в финале уступили команде Болгарии, набрав 90,400 балла.