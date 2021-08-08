Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Винер-Усманова: «Из-за судейского произвола художественная гимнастика стала страшным видом спорта»

09:46
Теги:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала влияние инцидентов с судейскими оценками на Олимпиаде в Токио на гимнасток сборной России.

«Все события, которые сейчас происходят с судейскими оценками, очень плохо влияют на девочек. Стоит колоссальных усилий, чтобы им как-то объяснить, доказать. Через два месяца чемпионат мира в этой же Японии. Очень трудно предвидеть, что там будет, кто будет выступать, имеется в виду, в групповом упражнении, потому что девочки выступали на последнем порыве только, чтобы за страну, чтобы не подвести, и они не подвели», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

Ирина Винер-Усманова считает, что из-за судейского произвола художественная гимнастика стала страшным видом спорта.

«Вот все-таки и в фигурном катании как-то все встало на свои места и в синхронном плавании нет такого произвола, а художественная гимнастика стала страшным видом спорта, касаемо произвола оценок в судействе. Такого никогда не было. Я за 25 лет не подавала ни одного протеста на соревнованиях, а тут сразу пять: два в групповых и три в индивидуальной программе. Удовлетворили только один, который не имел уже никакого значения», — добавила Винер-Усманова.

Россиянки в финале уступили команде Болгарии, набрав 90,400 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Читайте также

Российские гандболистки уступают Франции после первой половины финала Олимпиады
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Как Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой
В США объявился невидимый клещ-людоед
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд