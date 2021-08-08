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Винер-Усманова: «Поздняков подал протест, но ФИЖ даже не собиралась отвечать на него»

09:51
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, будет ли Россия подавать протест на результаты финала командного многоборья Олимпийских игр в Токио.

«Да, Поздняков сейчас подал протест, но, конечно, Международная федерация гимнастики даже не собиралась отвечать на него. Но мы отправили еще протест президенту МОК, только тогда представители Международной федерации гимнастики начали готовить ответ. Захарова выступала в своих сетях, возмущенная Алина Кабаева в три часа ночи звонила, просто была поражена этими страшными правилами, Гергиев написал, что это беспредел и произвол. Все это шито белыми нитками при безразличии нашего представителя в техническом комитете», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

Россиянки набрали 90,400 балла и завоевали серебро, уступив лишь команде Болгарии.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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