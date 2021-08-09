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Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»

16:45
Дина Аверина, Линой Ашрам, Алина Горносько (справа налево). Фото Дмитрий Коротаев, "Известия"
Дина Аверина, Линой Ашрам, Алина Горносько (справа налево). Фото Дмитрий Коротаев, &quot;Известия&quot;
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Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики ответил россиянке в комментариях под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

 
Арина Аверина.«Все решила трудность тела». Что имела в виду украинская судья, оправдывая поражение Авериных?

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении ассоциации.

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

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