Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»

Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики ответил россиянке в комментариях под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении ассоциации.

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.