Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
16:45
Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики ответил россиянке в комментариях под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении ассоциации.
7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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