Сборная России по художественной гимнастике идет второй в финале группового многоборья Олимпиады
05:57
Сборная России по художественной гимнастике идет второй в финале группового многоборья Олимпиады в Токио (Япония).
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 46,200 балла.
Первую строчку заняла Болгария (47,550). Третьей идет Белоруссия (45,750).
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Групповые соревнования
Мячи
1. Болгария — 47,550
2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 46,200
3. Белоруссия — 45,750
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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