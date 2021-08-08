Главный редактор RT Маргарита Симоньян возмутилась судейством соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Какие же космические твари, — написала Симоньян в своем Telegram-канале. — Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. Израильская гимнастка, уронившая предмет, сейчас будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор.

Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал. Есть там кто-нибудь из наших в Токио — хоть плюнуть вслед этим тварям?

А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль. Я занималась гимнастикой в детстве. Всегда очень переживаю за девочек.

Любой спорт — это преодоление себя и каторжный труд. Но я прекрасно помню, что художественная гимнастика — это еще и постоянная физическая боль и голод. Ежедневный, бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль.

Желаю «судьям», позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина».

Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии — 102,700.