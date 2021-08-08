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Максимова: «Не могу объяснить произошедшее в Токио. Мы обыгрывали Болгарию на всех турнирах до Олимпиады»

08:15
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Российская гимнастка Анастасия Максимова прокомментировала серебряные медали в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио.

«На всех турнирах до Олимпийских игр мы обыгрывали команду Болгарии. Но после каждого старта наш тренер Ирина Александровна Винер-Усманова повышала стоимость программ в обоих видах. И наши оценки при лучшем исполнении были космические. Тому, что произошло здесь, я не могу дать объяснения. Даже если мы не выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано и в упражнении с мячами, и с обручами и булавами», — цитирует Максимову пресс-служба ОКР.

Максимова, Анастасия Близнюк, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4293

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