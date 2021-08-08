Гимнастка Близнюк «Хотели биться за Дину, за себя, за страну. Чуда не произошло»

Российская гимнастка Анастасия Близнюк рассказала о том, как команда настраивалась на групповое многоборье Олимпиады в Токио (Япония).

По итогам соревнований сборная России заняла второе место, проиграв Болгарии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.

«Когда мы вчера смотрели трансляцию и болели за наших личниц, то немножко не поняли, что произошло. Дина сделала четыре выхода, а два последних просто идеально — без единой помарки или ошибки, на свой максимум.

Сегодня мы конечно шли с другим настроем. Хотели биться за Дину, за себя, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали. Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется, на всякий случай, как говорится, слили. Мы настраивались на второй вид. Выступали последними, сделали все, что могли.

Даже не знала, что мы подали протест после второго вида. Мне говорят: «Вам оценку изменили». А что толку? Уже после первого вида было, наверное, понятно. Чуда не произошло. Рада, что мы выступили достойно. Было бы обидно, если бы мы что-то не сделали», — цитирует Близнюк пресс-служба ОКР.

Сегодня, 8 августа, Олимпиада в Токио завершается.