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Допинг

«Сначала дождитесь результатов допинг-тестов». Норвежский журналист оскорбил российских олимпийцев

Авторы:

Олег Шамонаев
Тимур Ганеев
Сегодня, 14:30
Флаг ОКР, под которым российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Токио. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
Флаг ОКР, под которым российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Токио. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
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Издание Dagbladet опубликовало статью, в которой утверждает, что в Токио россияне «посмеялись над санкциями, которые не сработали».

Норвежский журналист Эстен Сетер — еще один представитель западных СМИ, который усомнился в чистоте российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. В своем материале в Dagbladet он заявил, что только международная федерация легкой атлетики (World Athletics) ввела адекватные санкции против «российской допинг-системы, которая поддерживалась государством». Остальные спортивные руководители «закрыли глаза на проблему» и пустили в Токио всех обладателей олимпийских лицензий из России. В итоге команда ОКР взяла 20 золотых медалей и, по мнению Сетера, «неожиданно заняла пятое место в общем зачете» (вообще-то это самый низкий результат в истории нашего спорта).

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На чем основаны обвинения?

«В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников, — пишет в своем материале Эстен Сетер. — Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным (допинговым) бескультурьем. Почти пять лет мир ничего не знал о происходящем мошенничестве. Лишь когда несколько отважных российских информаторов рассказали правду талантливому немецкому тележурналисту Хайо Зеппельту, заговор раскрылся».

Сетер уверен, что только десять российских легкоатлетов на Играх-2020 можно было считать абсолютно чистыми. Что касается представителей остальных видов спорта из сборной ОКР, то сначала надо дождаться результатов допинг-тестов. «Результаты могут оказаться неприятными», — считает журналист.

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Как насчет ЭПО у норвежских атлетов?

Сам по себе призыв дождаться результатов допинг-тестов россиян в Токио выглядит странным, поскольку первичная обработка всех проб, взятых на Олимпиаде-2020, уже завершена и все тесты, сданные россиянами, оказались чистыми. Это совершенно официальная и открытая информация. Что касается перспектив реанализа проб, то если это и случится, то будет очень нескоро. Например, на данный момент не перепроверены еще анализы участников Игр-2016. Но при этом все равно непонятно, почему этого реанализа должны с тревогой ждать именно россияне, а не, например, норвежские спортсмены.

В прошлом олимпийском цикле в сборной Норвегии в летних видах спорта тоже были допинговые скандалы. Так, накануне чемпионата мира-2019 по боксу на запрещенке был пойман и получил четыре года дисквалификации Харди Сроур. Причем пойман не на чем-нибудь, а на ЭПО — тяжелейшем препарате, который невозможно принять случайно. Почему в этом случае мы должны быть уверены в чистоте, например, норвежских легкоатлетов и триатлонистов, показавших в Токио удивительные результаты? А в чистоте россиян, поставивших мировой рекорд по проверкам на допинг, — сомневаться?

Напомним, что Норвегия на Играх в Рио-2016 заняла 74-е место (4 бронзы). Спустя пять лет они уже замкнули топ-20 (4-2-2). Чем вызван такой резкий скачок?

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Обвинения Сориной и Костадиновой

Позиция Сетера не новая. Прошлой зимой шведское издание Expressen также огульно обвиняло в использовании запрещенных препаратов нашу лыжницу Татьяну Сорину. Шведский журналист Людвиг Хольмберг вспоминал карьерный путь Сориной: «До нынешнего сезона ее лучшим результатом на Кубке мира было 15-е место в спринте в январе 2018 года, а в дистанционных гонках Татьяна чаще всего не проходила в состав команды. Потом Сорина пропустила сезон из-за беременности, а после возвращения стала показывать результаты принципиально иного уровня, причем в дистанционных гонках, а не в спринте, на котором специализировалась раньше. Это вызывает подозрение».

В статье Хольмберга утверждалось, что огромный прогресс Сориной пришелся как раз на время, когда в мире из-за пандемии было ослаблено допинг-тестирование. «Учитывая то, как сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой», — отмечается в статье. Супруг Татьяны Егор Сорин опубликовал пост в Instagram, где сказал, что Хольмберг «либо некомпетентен, либо идиот». Затем в интервью «СЭ» Людвиг пояснил, что его материал не был направлен на то, чтобы оскорбить россиянку.

«Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, еще и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она чистая. Почему я не подозреваю шведскую биатлонистку Йоханну Скоттхейм — ровесницу Сориной, которая на стартовом этапе Кубка мира также добилась нереального прогресса? Не уверен, что такое сравнение корректно. Но, как я уже говорил, в условиях несовершенства антидопинговой системы России каждый спортсмен, который добивается внезапного и резкого прогресса, будет получать вопросы в свой адрес».

Впрочем, скандинавские журналисты «мочат» не только россиян, но и других известных спортсменов из Восточной Европы. Например, Патрик Экваль в мае этого года во время шоу Muren на шведском телеканале SVT неожиданно поставил под сомнение мировой рекорд болгарской прыгуньи в высоту Стефки Костадиновой, уставленный 34 года назад. На чемпионате мира в Риме 30 августа 1987 года Костадинова прыгнула на 2,09. Экваль считает, что она сделала это благодаря допингу. Костадинова, ныне занимающая пост президента Болгарского олимпийского комитета, намерена привлечь шведа к ответственности за клевету.

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