Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады

За два дня до завершения Игр-2020 команда ОКР — в шаге от четвертого места в медальной таблице. Подсчитываем возможности и вероятности.

На Играх в Токио осталось разыграть всего 53 комплекта медалей из 339. Это значит, что на 85 процентов Олимпиада завершена. Медальный зачет также вырисовывается все определеннее. И тенденции здесь очень четкие: США, давно гарантировавшие себе первое место по общему количеству наград (кто бы в этом сомневался), лихорадочно пытаются догнать Китай по золоту. А Великобритания, Россия (ROC) и Австралия сражаются за четвертую строчку. Япония лидеров уже, видимо, не зацепит, но и третье место никому не отдаст. Хотя математические шансы опередить хозяев остаются у всего трио преследователей. Какие же расклады мы имеем на финише, что реально, а что — нет?

Медальный зачет по итогам 6 августа. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы Токио-2020 смотрите здесь.

Сразу оговорюсь, что все расчеты очень приблизительны. Олимпиада всегда непредсказуема, и случиться может что угодно. В некоторых видах спорта осталось провести только полуфиналы или даже только финалы, но в ряде случаев (например, в отдельных видах легкой атлетики или велотрека) разброс претендентов на победу — более десяти спортсменов. Мы примерно представляем, кто может победить, но сенсации не исключены, и они могут оказаться решающим фактором в медальном зачете. И все же попробуем прикинуть вероятности, оставив в стороне битву американских и китайских титанов и сосредоточившись на медальных перспективах сборной ОКР.

По количеству медалей мы третьи, а именно этот показатель многие СМИ (в частности, портал sports.yahoo) считают основным. И здесь на нас накатывают британцы, но шансы отбиться от них неплохие. 62 медали — это очень здорово. До начала Игр-2020 отметка в 70 наград для нашей команды считалась гроссмейстерской. 70 — это наш показатель на Олимпиаде в Лондоне-2012 после всех антидопинговых пересмотров результатов.

Сейчас у нас есть определенная проблема с золотыми наградами. Посмотрим, что в ближайшие два дня может произойти со сборными ОКР, Великобритании и Японии. Австралию считать нет смысла — процентов на 90 она не удержится в золотой гонке в топ-5.

7 августа

В субботу Россия точно возьмет первое место в синхронном плавании и в художественной гимнастике, будет сражаться за первые места в мужском волейболе и пляжном волейболе, в вольной борьбе, а также в пятиборье. Есть еще небольшая надежда на Марию Ласицкене в легкой атлетике, но все-таки в женских прыжках в высоту она сейчас, увы, не фаворит. Вариант для чуда — гребля на байдарках и каноэ, но не будем жадничать. Максимально у России за день могут быть 5-7 золотых медалей.

Японцы играют в бейсбольном финале и бьются в двух финалах в вольной борьбе. Также они участвуют в гольфе, прыжках в воду и легкой атлетике, но там шансы минимальны. Итого — у Японии за субботу 2-3 награды высшей пробы.

Великобритания есть в финале в боксе, а также с большой вероятностью будет штурмовать велотрек и все то же пятиборье. Также теоретически у британцев есть шансы в легкой атлетике, прыжках в воду и даже в конном спорте, хотя последнее — вряд ли. Поэтому также предположим 2-3 золотых медали.

Берем по минимальной из высших планок и получаем по итогам субботы по золоту: 3. Япония — 26. 4. Россия — 22. 5. Великобритания — 20.

8 августа

В воскресенье у России — финал в гандболе и групповые упражнения в художественной гимнастике. Как вариант чуда — Анастасия Войнова в женском спринте в велотреке, но на это лучше не закладываться. В сумме реальны 2 золота.

У Японии — финал в женском баскетболе (но вы понимаете, что фавориты — американки) и мизерные шансы в мужском марафоне. Скорее всего — 0 первых мест и хорошее настроение на церемонии закрытия.

У Великобритании — снова финал в боксе и снова велотрек. Это 2 золотых медали как минимум.

Итого потенциальный общий итог Игр: 3. Япония — 26. 4. Россия — 24. 5. Великобритания — 22.

То есть четвертая строчка сборной ОКР в финальной таблице очень вероятна — но на тоненького. Если мы упустим хотя бы пару своих шансов (как в последние дни), а британцы реализуют все свои возможности, то быть нам пятыми. По общему количеству медалей россияне точно будут третьими или четвертыми, но это станет слабым утешением, если мы проиграем золотую гонку на финише.

Для тех, кто забыл: пять лет назад в Рио мы тоже оказались четвертыми в медальном зачете, но у нас были серьезные кадровые проблемы из-за безумного допуска до старта через международные федерации и суды. Сейчас наша команда была намного больше, да и медалей в Японии мы набрали поприличнее, чем в Бразилии. Другой вопрос, что программа Игр корректируется, и теперь 25 золотых наград и 70 в сумме для попадания в топ-3 уже недостаточно.

В случае пятого места у нас будет антирекорд. Так низко наши олимпийцы не падали на летних Играх еще никогда. И какие бы слова утешения и поддержки им потом ни говорили, с этим возможным антирекордом мы тоже рискуем угодить в историю.