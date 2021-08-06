Интервью легендарного тренера.

Олимпийские игры-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Россия — Норвегия — 27:26 (14:11)

В пятницу у России была самая сложная игра на турнире. С Норвегией! Которая считает себя главной гандбольной страной в мире. Но впору эту аксиому опровергать. Потому что второй раз подряд наша сборная лишает их олимпийского финала.

Евгений Трефилов наблюдал за этим полуфиналом в одиночестве. Практически вся российская делегация скучковалась на одной трибуне, а он сел на другую, пустую. Поэтому первый вопрос напрашивался сам собой: почему?

— Раньше мне запрещал кричать только руководитель российской делегации, а теперь гавкать запретил и руководитель международной, — объяснил Трефилов. — Добавляю!

Говорить что-то сил нет. Я пока еще не верю до конца, что у нас есть медаль. Клянусь!

У норвежек глаза кровью наливаются, когда они чувствуют свободу

— Норвежцы нагнетали перед этим матчем, мечтали о реванше за Рио.

— Они подходили ко мне за интервью перед матчем — отказал. Потому что как-то согласился. На чемпионате Европы-2006. Перед финалом. Так они выпотрошили меня! Потом эмоций не хватило. С тех пор — все.

Да и спортсмены — люди суеверные. Не зря же Исинбаева постоянно накрывалась полотенцем. Я ей сегодня сказал — надо было снова накрываться одеялом! Проиграла вон финке, которая по сравнению с Леной слабовато смотрится.

— Полуфинал сегодня, кажется, дался легче, чем в Рио.

— Здесь мы сыграли строже. Не получалась контратака — останавливались. Не лезли на дурака. Да и грамотно начали. Не дали накатить. Норвегия, если почувствует немного свободы, — все! У них глаза кровью наливаются. А мы им этого сегодня не дали.

— Алексей Алексеев — огромный молодец.

— Как тренер он вел игру великолепно. Вовремя передернул, когда вернул на площадку Бобровникову. Ей жестко попало, да. Но война есть война.

Выиграли — теперь пробивает от всей души. Теперь бы только уснуть. В прошлый раз после Швеции до 6 утра не мог. Что только не пил...

Вяхиревой нужны подносчики гранат

— Вы не любите, когда мы сильно хвалим Вяхиреву. Но сегодня она — топ. Согласитесь?

— Кто топ, так это Аня Седойкина. Выгрызала Макеева. Дмитриева хорошо сыграла. Вяхирева... Ребята, ну вы сами все видите. Но одна она тоже не вытащит. Нужны помощники, которые будут ей подносить гранаты.



Как сегодня долго тянулось время, ребята, ох... Особенно когда мы вели шесть мячей. Хотелось вскочить, сказать: «Все! Забираем деньги — и уходим».

— Тут получается полное повторение Рио. Полуфинал с Норвегией, финал — с Францией.

— Да что ты пугаешь? Помолчи! Лучше тихонько огородами зайдем. Не надо кричать — Рио, Рио. Наверху услышат! Надо потихоньку, потихоньку.