Тайна неизвестного чемпиона. Почему МОК не знает имени самого юного победителя Олимпиады в истории?

Загадка, над которой бьются больше ста лет, — кем был рулевой сборной Голландии по гребле на Играх 1900 года, которого считают самым юным олимпиоником на все времена?

В Токио 12-летняя японка Кокона Хираки стала самой молодой олимпийской медалисткой за 85 лет, завоевав серебро в женском скейтбординге. В той же самой дисциплине «парк» Скай Браун, занявшая третье место в возрасте 13 лет и 28 дней, вписала свое имя в историю как самая юная британка — призер Олимпиад. Самая молодая китаянка на ОИ-2020 Цюань Хунчань в 14 лет выиграла золото в прыжках с трамплина. А сирийка Хенду Заза в 12 лет выступила в Токио на турнире по настольному теннису. Но, как ни странно, все эти дети вовсе не претендовали на олимпийский рекорд по молодости.

Официально звание «самой юной участницы за все время проведения Игр» принадлежит британской фигуристке Сесилии Колледж, которая представляла Великобританию в турнире фигуристок-одиночниц на зимней Олимпиаде 1932 года в Лейк-Плэсиде в возрасте 11 лет и 73 дней (заняла восьмое место). Ну, а самый юный участник — Димитриос Лундрас, который в 10 лет и 218 дней выступал за Грецию в командном турнире по спортивной гимнастике на первых Олимпийских играх в 1896 году (команда Лундраса заняла третье место). Кстати, Димитриос потом стал морским офицером и дослужился до звания адмирала. Впрочем, в истории был и более юный олимпиец, однако его имени не знает никто. Во всех сводках он проходит как «неизвестный французский мальчик», выигравший соревнования гребцов на Играх-1900 в Париже.

Команда по гребле на Играх-1900 в Париже.

Мальчик с улицы

О существовании этого мальчика известно по чемпионскому снимку экипажа гребцов Франсуа Брандта и Рулофа Кляйна. Между ними на фото стоит их рулевой — мальчик примерно 8 лет. По идее, он тоже был полноценным участником соревнований и, значит, является олимпийским чемпионом. Вот только его имя и дальнейшая судьба никому не известны — как ни бились историки, ничего достоверного узнать не удалось. Дело в том, что Брандт и Кляйн нашли этого парня прямо на парижской улице незадолго до своего финала. В том, чтобы держать всю гонку руль прямо, не было ничего сложного, так что мальчишка справился и получил за это от бельгийцев свои чаевые. Вот только ни сами чемпионы, ни организаторы соревнований не удосужились записать его имя — в результате мальчишка остался «неизвестным», а в дальнейшем ни он, ни его родственники в публичном пространстве никак себя не проявили.

Одна из самых больших загадок в олимпийской истории возникла во многом из-за того, что Игры 1900 года по своему формату, мягко говоря, отличались от того, что мы привыкли читать Олимпиадой. Это были всего лишь вторые соревнования после старта проекта Пьера де Кубертена в 1896-м в Афинах. Игры приурочили ко Всемирной выставке в Париже и размазали по времени почти на пять месяцев — с мая по октябрь. На Олимпиаде номер два не было ни церемонии открытия, ни церемонии закрытия. Многие старты проводились обособленно, и их участники даже не подозревали, что являются олимпийцами. В частности, заезды гребцов, выступавших 25 и 26 августа на Сене, точно не отличались организационной четкостью и широким представительством. Так, в турнире двоек с рулевым принимали участие семь экипажей, пять из которых представляли Францию, один — Голландию и один — Бельгию.

30 килограммов живого веса

Рулоф Кляйн и Франсуа Брандт вышли в финал, но в своем полуфинальном заезде проиграли несколько корпусов французскому экипажу Люсьен Мартине/Рене Фалефф. Размышляя о причинах своего поражения, голландцы пришли к выводу, что их ставит в невыгодное положение слишком тяжелый рулевой — Херманус Брокманн. В большинстве других экипажей на руле сидели легкие мальчишки (кстати, их имена тоже не сохранились — организаторы не считали нужным вносить их в отчеты). И тогда Кляйн и Брандт приняли решение, что Брокманн должен уступить свое место более подходящему спортсмену. Тем более что такая замена правилами не возбранялась.

Нового рулевого нашли прямо на улице, наняв мальчика, который слонялся в окрестностях Сены. Он был таким легким, что в лодку пришлось даже поместить пятикилограммовый свинцовый груз, чтобы она не теряла устойчивость. Брокманн весил 60 кг, а мальчик — около 30. Решение оказалось очень верным — в финале голландцы опередили Мартине и Фалеффа на две десятые секунды. После финиша гребцы сделали чемпионский снимок со своим рулевым. Спустя шесть десятилетий это фото нашел голландский историк Тони Бийкерк — благодаря ему мир знает, как выглядел «рулевой с улицы». Но это все, что известно об этом мальчике. Все попытки узнать его имя закончились безрезультатно. Впереди была Первая мировая, а он, возможно, являлся всего лишь беспризорником или выходцем из бедной семьи. Вполне вероятно, что он просто не дожил до того возраста, когда начались его поиски, и не оставил никаких потомков.

От Бельгии до Грузии

Впрочем, есть версии, согласно которым «неизвестный мальчик» вовсе не был французом. Так, некоторые историки полагают, что Кляйн и Брандт вовсе не искали рулевого на улице, а одолжили его у бельгийской восьмерки, где в этой роли выступал 8-летний Альфред ван Ландегхем. Кстати, на ОИ-1900 в составе бельгийского экипажа Альфред стал серебряным призером и тоже претендует на роль самого молодого участника Олимпиады в истории. Переходы между разными сборными тогда тоже не запрещались, но надежных свидетельств того, что ван Ландегхем помогал еще и голландцам, нет. Потомки участников тех стартов ничего внятного сообщить историкам не сумели.

Еще одного кандидата нашел журналист и вице-президент НОК Грузии Паата Нацвлишвили. В 2016 году он выпустил работу, в которой утверждалось, что «неизвестным мальчиком» мог быть сын Нико Николадзе, известного грузинского общественного деятеля, который августе 1900 года как раз находился с семьей в Париже. В одном из воспоминаний об этом упоминается, что его сын Георгий в это время принимал участие в каких-то соревнованиях по гребле. Нацвлишвили считает, что это и были вторые Олимпийские игры. Правда, Георгию в 1900-м исполнилось уже 12 лет, так что, несмотря на некоторое сходство его детских снимков с фото «неизвестного рулевого», что-то здесь не сходится.

Правды мы, скорее всего, не узнаем никогда — слишком много прошло времени. Так что юный олимпийский чемпион из голландского экипажа, видимо, так и останется «неизвестным французским мальчиком». Но в этой истории все равно есть что-то притягательное. Например, дух романтики и авантюризма, которого очень не хватает современному заформализованному спорту. В этом есть что-то из сюжета фильма «Счастливчик Гилмор», когда бывший хоккеист нанял в качестве кедди для серьезного турнира по гольфу простого бездомного с улицы. Голландцы в Париже в 1900-м тоже пошли на рискованный шаг — и победили. А победителей не судят.