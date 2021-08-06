Другие страны могут надеяться только на серебро.

Олимпийские игры-2020. Синхронное плавание

Группы. Техническая программа

1. Россия (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 97,2979

2. Китай — 96,2310

3. Украина — 94,2685

Если и есть в этом мире что-то стабильное, то это — сборная России по синхронному плаванию. Впервые став лучшими на планете в 1999 году, с тех пор наши спортсменки ни разу не уступали ни на одном крупном турнире: все чемпионаты Европы, мира или Олимпийские игры синхронистки из команды Татьяны Покровской и Татьяны Данченко завершают верхней ступенью пьедестала. Полное доминирование неоднократно пытались остановить различными способами — будь то изменения правил или копирование наших методик. Но пока что сместить Россию с первого места не может никто.

В нашей сборной две дебютантки и один легионер

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро была довольно скверная шутка — якобы синхронистки сборной Китая от всей души болеют за отстранение российской сборной от участия на Играх в Бразилии. Чтобы наконец-то выиграть олимпийское золото в синхронном плавании. В условиях равной конкуренции задача эта на сегодня выглядит практически нереальной. Идеала, тем более в спорте, не существует. Но сборная России максимально близка к его достижению. Перед Играми в Токио вопроса об участии Светланы Ромашиной и ее «золотых» подруг не стоял. Только вот официально сборной России в Японии нет — есть только команда Российского олимпийского комитета (ROC). И бело-сине-красный триколор в честь побед наших спортсменов больше не поднимают, и гимн Александрова теперь под запретом. Так что отчасти голубая мечта FINA сбылась. В синхронном плавании будет «новый» чемпион.

Новый, да только все с теми же самыми лицами. За бассейном — Покровская и Данченко. В воде — уже шестикратная Ромашина, двукратные Александра Пацкевич и Алла Шишкина, по одной победе у Влады Чигиревой и Марии Шурочкиной. Двукратной в Токио стала Светлана Колесниченко. Олимпийский дебют в Японии оформили только Марина Голядкина и Полина Комар — остальные уже давно привыкли к формуле «прилетела — проплыла — победила». Проигравших здесь не держат, и лишь в профайле Голядкиной есть бронза. Дело в том, что до 2015 года Марина выступала за сборную Украины. Она из Донецка, и сменить гражданство ее вынудили события 2014 года. Вряд ли, правда, она сильно расстроилась после смены коллектива, ведь теперь она регулярно приезжает домой с медалями совсем другого достоинства.

Китай постоянно копирует идеи Покровской и Данченко

Украине же о победе на Олимпиаде остается только мечтать. Наши соседи регулярно выигрывали медали на чемпионате мира и Европы, но на главном старте четырехлетки им постоянно не везло. Первую в истории страны олимпийскую медаль в синхронном плавании Украина взяла пару дней назад — третьим стал дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук. Теперь Марта и Анастасия плывут в погоне за дебютной наградой в групповых выступлениях. После технической программы Федина с подругами больше балла выигрывают у хозяек турнира — японок. Если смогут без грубых ошибок исполнить произвольную — место на пьедестале обеспечено. И это пока что главное открытие турнира синхронисток в Токио — не могут собраться сильные команды Италии и Канады, без медали пока остается Япония, Испания с опытнейшей Олой Карбонель вообще за пределом топ-5, а Греция выбыла из-за положительного теста на коронавирус.

Следить за битвой за бронзу, распределением мест в нижней части турнирной таблицы — самое любопытное занятие, если вы ищете в синхронном плавании какую-то спортивную интригу. Потому что первое и второе места четко распределяются между Россией и Китаем. Причем между ними также огромный разрыв, китаянки все ближе и ближе стараются приблизиться к непобедимым россиянкам, но по факту, как бы ни сокращался наш отрыв по судейским оценкам, конкуренции как таковой нет. А откуда она появится, если пока что стратегия Китая — копирование от и до наших победных схем. Причем повторяются они, не стесняясь вообще. Так на ЧМ-2017 в Будапеште сборная КНР выступила со своей адаптацией программы сборной России образца Олимпиады в Рио. Той самой, которая установила чуть ли не вечный мировой рекорд по баллам. Покровскую такое поведение соперников задевает, но что она может сделать? Правилами это не запрещено. Другое дело, что копия, даже хорошая, всегда хуже оригинала.

На этот раз от диджея пострадала Украина

Поэтому наш путь — продолжать искать новые образы и удивлять весь мир нестандартными ходами. В технической программе это сделать сложнее, поскольку здесь есть четкий список необходимых действий. Тем удивительнее смотреть на русский кадриль в исполнении наших русалок. Застольная песня с танцами с крестьянской свадьбы — вновь Покровская словно издевается над нашими недоброжелателями, всеми силами подчеркивая гражданство своей команды. Правда натужной назвать ее прочтение национальных мотивов язык не поворачивается. Элегантность, грация и изящество — к исполнению на соревнованиях вопросов также никаких. Невероятная психологическая стойкость — главная загадка успеха нашего синхронного плавания. В фигурном катании, к примеру, периодически мы улетаем от всей остальной планеты на примерно такие же высоты. Только фигуристки на важных стартах часто не справляются с эмоциями. Синхронистки — безупречны.

Не сбивают их даже ставшие традиционными ошибки диджея. В этот раз без нее не обошлось — правда, пострадала теперь Украина. Но наши все равно были начеку. «Мы были готовы на сто процентов. Понимали, что может произойти все что угодно. Если музыка останавливается, а включается другая, то мы планировали стоять и не дергаться. Если музыка остановилась, когда мы уже были в воде, то планировали свистка не ждать, а просто доделывать свою программу. Мы к таким моментам с 2013 года готовы», — то ли в шутку, то ли всерьез сказала журналистам Влада Чигирева. Хотя, скорее всего, тренеры действительно прорабатывают со своими девушками даже такие мелочи. В этом и заключается разгадка секрета команды — они абсолютно уверены в себе и знают, что делать в любой ситуации. Поэтому у них и нет волнения. Все четко, ровно и по задуманному плану — как у Вселенной движение планет настроено как часы. Собственно, завтра в произвольной наглядную схему Солнечной системы покажет команда ОКР. Восемь девушек в группе — восемь планет для парада. Все гениальное просто.