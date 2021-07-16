Президента МОК в Токио оскорбляют и советуют убраться домой. Японцы ему не рады

Не очень теплый прием Томаса Баха от хозяев Олимпиады.

До старта многострадальной Олимпиады в Токио осталась неделя, и чем ближе к Играм, тем больше вопросов она вызывает. Въезжающие в Японию сообщают о многочасовых проверках в аэропортах, кого-то снимают с рейсов за неправильной форму теста ПЦР, карантин ужесточают — сложно представить праздник в скотозагоне, но примерно так и будет выглядеть Токио-2020.

Публичные встречи заканчиваются конфузами

Перед открытием Игр с визитом в Японию прибыл Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета и один из вдохновителей Олимпиады любой ценой. А тут, как назло, в Японии начала расти заболеваемость коронавирусом. Японцы, которые и без того не были в восторге от спортивного пира посреди чумы, сорвались с цепи.

Впрочем, сам Бах дал поводы для неприязни. На встрече с главой оргкомитета Сейки Хасимото он умудрился перепутать японцев с китайцами — сложно сделать более оскорбительную оговорку.

— Нашей общей задачей является проведение безопасной Олимпиады для спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских... японских граждан, — сказал Бах.

Возможно, уважаемого гостя измотал трехдневный карантин, который он, как и все, отбыл по приезде. Но на следующий день во время фотосессии с губернатором Токио олимпийский чемпион наверняка пожалел, что не взял с собой любимую рапиру. В адрес немца полетели проклятия уже от журналиста.

— Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны! — прокричал мужчина. После этого сотрудники охраны вывели его из зала.

В Хиросиме против визита немца

В пятницу 67-летний функционер посещает Хиросиму — город, подвергшийся самой массированной атомной бомбардировке в истории. Однако в преддверии приезда в интернете набирает обороты движение против президента МОК. Его обвиняют в оскорблении жертв бомбардировки самим фактом перемещений в пандемию. Также недопустимым активистам кажется такое совпадение: заместитель Баха Джон Коатес в этот же день едет в Нагасаки, другой город, на который американцами была сброшена атомная бомба. Петицию с призывом к японским властям запретить визит подписали за короткое время 70 тысяч человек.

А после приезда Баха в Страну восходящего солнца в Twitter был популярен хештег «Бах, езжай домой», с теми же лозунгами его встречали у пятизвездочной гостиницы в Токио. Репортаж агентства Kyodo из Хиросимы свидетельствует о том, что даже сами ветераны не в восторге от визита: «Оно превратится в представление». Сам МОК считает, что посещение Хиросимы и Нагасаки — «послание мира».

Протесты против Баха в Хиросиме. pic.twitter.com/L68wtQ1HMz — Lublineс93 (@Lublinec931) July 16, 2021

Что самое интересное, мэр Хиросимы давлению поддался и в итоге спешно отменил встречу с Бахом. Вместо этого он поедет в Токио защищать хибакуся — так называют людей, которые пережили ядерные бомбардировки и теперь должны получать пособие. Центральные власти отказывают в поддержке. История даже знает одного хибакусю, пережившего обе бомбардировки, — Цутому Ямагути. После опустошения Хиросимы его угораздило в панике уехать в Нагасаки. В итоге он прожил 93 года.

А Баха встретит вице-мэр города. В планах также встречи с выжившими после бомбардировки — как вы понимаете, они все в группе риска.

Кокаин электриков

Еще один случай, который бросил тень на Олимпиаду, — кокаиновая история четырех электриков из Великобритании и США. В их анализах нашли следы кокаина, все они отвергают обвинения. Начато расследование полиции. В условиях, когда Баху ежедневно приходится уверять японцев, что приезд тысяч иностранцев не страшен, это та еще подстава.

Словом, настроения японцев абсолютно очевидны. Неверно говорить, что японцы все это время протестовали против Олимпиады, — в прошлом году они выбрали Юрико Коикэ губернатором Токио, а кандидат, выступавший за отмену Олимпиады, набрал менее 15%. Но новые рекорды по количеству заболевших (1149 в Токио, самое высокое число с января) изменили расклад. Баху не позавидуешь. Но он упорно проводит встречи оффлайн, ездит по региону вопреки чрезвычайному положению и даже обратился к властям с просьбой разрешить допуск зрителей в случае улучшения эпидемиологической ситуации. По меркам Японии это настоящее ковид-диссидентство.

А Олимпиада, кажется, станет не только самой необычной в истории, но и самой нежелательной в стране ее проведения. Не говоря уже о тысячах недовольных спортсменов, членов их семей, тренеров, чиновников и журналистов, которым в связи с параноидальными карантинными мерами пришлось сильно ограничивать себя во многих аспектах жизни.