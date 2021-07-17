Истории супругов-спортсменов, которые вместе поехали выступать в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут в условиях жесткого соблюдения антикоронавирусных ограничений — делегации стран урезаны, общение сведено к минимуму, всем предстоит пройти предварительный карантин. В такой ситуации ценной становится поддержка родных и близких. И самый удобный способ — когда на одном турнире выступают члены семьи.

Все знают о сестрах-близнецах в сборной России по художественной гимнастике Дине и Арине Авериных, которые вместе выигрывали чемпионаты мира и Европы. В Токио они тоже будут — между ними, как всегда, ожидается жесточайшая борьба, но вместе с этим у них есть и поддержка друг друга. Другой пример — на Олимпиаде планируют выступать сразу несколько пар, которые некоторое время назад уже поженились или готовятся это сделать. Им тоже может быть легче быть рядом с близким человеком и таким образом настроиться на борьбу. Рассказываем о самых известных парах, которые собираются выступить в Токио.

София Позднякова и Константин Лоханов

Отец Софии Станислав Поздняков четыре раза выигрывал Олимпиаду, а теперь возглавляет Олимпийский комитет России и переживает за всех спортсменов. Особенно за дочь, которая уже дважды успела победить на чемпионатах мира. Осенью 2020 года фехтовальщица вышла замуж за Константина Лоханова, обладателя четырех титулов юниорского чемпионата мира.

В 2021 году оба супруга взяли золотые медали на чемпионате России по фехтованию в соревнованиях по сабле, а сейчас вместе отправляются на Олимпийские игры в Токио. Старший тренер по сабле Дмитрий Глотов на пресс-конференции фехтовальщиков по подготовке к Олимпиаде назвал Константина «очень талантливым, но немножко ленивым спортсменом» и отметил, что София работает на износ. Но турнир в Токио — совершенно другое дело: нахождение на нем с супругой может помочь атлету настроиться на борьбу.

Сэнди Моррис и Тайрон Смит

Сэнди выиграла чемпионат мира-2018 в прыжках с шестом, а на Олимпийских играх в 2016 году взяла серебряную медаль. На соревнованиях Моррис выступает за США. Тайрон же — бермудский атлет, который соревнуется в прыжках в длину. Олимпиада в Токио станет для него четвертыми Играми.

— Наша история тесно связана с Олимпийскими играми. В Рио мы познакомились, проводили вместе время и влюбились в друг друга, — рассказала Моррис CNN.

Лора и Джейсон Кенни

У британской пары велогонщиков на двоих десять золотых медалей Олимпийских игр. Для обоих Игры в Токио будут уже далеко не первой Олимпиадой — Джейсон выиграл первый титул еще в 2008 году. Теперь они претендуют на звание самых титулованных спортсменов на Олимпийских играх от Великобритании — на сегодняшний день рекорд принадлежит Брэдли Виггинсу, у которого восемь золотых медалей.

Оба супруга рассматривали возможность закончить карьеру до соревнований в Токио, а Джейсон даже сделал это. Правда, всего на год. В 2017 году в интервью the Guardian Лора сказала так:

— Джейсону просто перестал нравиться велоспорт, практически совсем. Но сейчас он смотрел на то, как я тренируюсь, и сказал: «Подожди-ка, если ты собираешься это сделать, то, может быть, я тоже могу».

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Или, вернее сказать, супруги Монфис. Украинка и француз поженились буквально накануне Олимпиады, и они планируют вместе выступить в Токио. Их свадьба состоялась в середине лета на берегу Женевского озера. Удивительно, но еще в начале года пара объявила о расставании, а спустя несколько месяцев Элина и Гаэль снова сошлись и решили пожениться.

Бывшая третья ракетка мира уже официально сказала, что планирует участвовать в Олимпийских играх:

— Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игр и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну — особое чувство.

А вот Гаэль в этом не так уверен, хотя пока ничего не сообщал о том, что в Токио его точно ждать не следует. В конце июля спортсмен говорил, что пока не до конца определился, будет ли он участвовать. Но официального заявления пока не было. И Монфис по-прежнему в заявке сборной Франции

Меган Рапино и Сью Берд

Технически девушек нельзя назвать супругами — баскетболистка и футболистка пока что просто помолвлены. Они встретились на пресс-конференции перед Играми-2016, а уже на самой Олимпиаде познакомились ближе. Рапино наблюдала за играми Берд, где сборная США в четвертый раз подряд выиграла золото. Сама Меган брала золото Олимпийских игр еще в 2012 году.

Впервые о своих отношениях спортсменки рассказали еще четыре года назад, а в 2018-м попали на обложку журнала Body Issue.

— У нас много общего, и мы просто подошли друг другу. Я шучу, что она мой советчик номер один. Она очень уравновешенная, — призналась Рапино в 2017 году в интервью ESPN.

Михаил Романчук и Марина Бех

Украинский пловец и легкоатлетка познакомились на Олимпиаде в Рио, которая сложилась для обоих не самым удачным образом. Но отношения и женитьба явно пошли обоим на пользу. Михаил завоевал два серебра чемпионатов мира на дистанции 1500 метров вольным стилем. А Марина на своем чемпионате мира стала второй в прыжках в длину. Сейчас оба — претенденты за золото Токио-2020.

Даниэль и Ребекка Макконелл

Пара маунтинбайкеров из Австралии, для которых Игры в Токио будут уже третьей совместной Олимпиадой. Бекки — двукратный призер чемпионатов мира по кросс-кантри. Супруги поженились в 2015-м после успешного выступления на Играх Британского содружества.

Марху Тефери и Саламавит Дагначеу

Семейная пара из сборной Израиля по легкой атлетике — первая в истории олимпийской сборной этой страны. Оба супруга родились в Эфиопии, но познакомились уже после эмиграции. Марху переехал на Ближний Восток с семьей в 2006 году, в возрасте 14 лет. А Саламавит стала гражданкой Израиля только в 2018-м. Тефери специализируется на марафоне, а Дагначеу — на беге на 5000 и 10 000 метров. На Играх-2020 они будут жить в разных олимпийских деревнях, но говорят, что сознание семейной сопричастности к этим стартам все равно будет греть им душу.

Дипка Кумару и Атану Дас

Индийские стрелки из лука стали мужем и женой год назад, а сейчас оба претендуют на медали Токио-2020. Особенно Дипка, лидер мирового женского рейтинга, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в личном зачете, а также является призером двух чемпионатов мира в командах. Атану — призер ЧМ-2019 в команде. Кумару и Дас выступали вместе в смешанном разряде на ЧМ-2013. Так что у них классический служебный роман.

Герек Мейнхардт и Ли Кифер

Оба едут в Токио-2020 в составе сборной США по фехтованию. Оба рапиристы и чемпионы мира в командах. Пара вместе достаточно давно, но свадьбу сыграла только два года назад.