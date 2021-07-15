Спортсмены в ужасе перед Олимпиадой. Инцидентов с коронавирусом все больше
До церемонии открытия летних Олимпийских игр-2020 остается чуть больше недели, но из Японии приходит много негативных новостей относительно безопасности спортсменов. В среду в Токио впервые с мая зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом (1149). Это отражается и на атлетах, которые уже прибыли в олимпийскую столицу. Хотя глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-прежнему спокоен.
Плохие новости
В отеле, где проживает сборная Бразилии по дзюдо, выявлена вспышка коронавируса. Как минимум восемь сотрудников сдали положительный тест на COVID-19. Бразильской команде пришлось экстренно менять место проживания. В четверг оргкомитет Игр-2020 объявил о том, что один иностранный спортсмен, прибывший в Токио, сдал положительный тест в аэропорту (вид спорта и страна не уточняются). Теперь этот неназванный спортсмен должен пройти 14-дневный карантин. Его участие в Олимпиаде практически исключено. Японские СМИ отмечают, что это первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов, которые должны разместиться в олимпийской деревне. Похоже, что не последний.
Новости о положительных тестах участников Игр регулярно приходят со всего мира.
— Коронавирус выявлен у массажиста сборной России по регби-7. Угрозы снятия команды нет.
— Британский теннисист Дэн Эванс заразился коронавирусом и пропустит Игры. Из-за положительного теста в Токио также не сыграет его соотечественница — экс четвертая ракетка мира Йоханна Конта.
— Три игрока сборной США по баскетболу попали на карантин, у Брэдли Билла выявлен коронавирус. Звездный защитник «Вашингтона» пропустит Олимпиаду.
— Коронавирус выявлен у одного спортсмена из сборной Израиля и Литвы. Они находились в тренировочных лагерях в японском городе Хирацука.
Не обнадеживают даже слова Томаса Баха, который заявил, что 85 процентов спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в олимпийской деревне, привиты либо имеют иммунитет. Также глава МОК в разговоре с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой подчеркнул свою уверенность, что проведение Игр не приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.
На прошлой неделе режим ЧС в Токио был продлен до 22 августа. Это означает, что вряд ли мы увидим болельщиков на трибунах. По последним данным, зрителей готовы пустить на 26 соревнований (заполняемость не выше 50%). Остальные 724 старта пройдут при пустых трибунах.
Пугающая реальность
Все спортсмены, тренеры, специалисты и все пребывающие иностранцы в Токио проходят ПЦР-тестирование каждый день. То есть все время, находясь в Японии, спортсмен должен жить в напряжении. Если в один из дней его тест окажется положительным, то получится, что вся тяжелая пятилетняя работа проделана зря. У большинства спортсменов и тренеров, получивших положительные результаты на ковид в Токио, не наблюдалось никаких симптомов болезни. Многие из них были привиты и сдавали отрицательные ПЦР перед вылетом в Японию.
При этом неявка на соревнования при положительном ПЦР-тесте не будет считаться дисквалификацией. «МОК разбирал конкретный случай: если спортсмен в индивидуальном виде спорта пробился в финал соревнования и накануне решающего поединка (матча) сдал положительный тест, то его сразу помещают в изоляцию. Он, к сожалению, не сможет принять участие в финале, но серебряная медаль будет за ним сохранена», — пояснил в интервью «СЭ» глава ОКР Станислав Поздняков.
Еще одно важное положение ковидного протокола в Токио — спортсмен обязан покинуть олимпийскую деревню спустя 48 часов после окончания выступления. Для тех, у кого есть четкое расписание, это не проблема. А вот если ты боксер или пловец? Допустим, ты вылетаешь на ранней стадии. После этого надо вернуться в олимпийскую деревню, собрать вещи и продумывать свой скорейший отъезд.
«Мы заранее это знали [логистические особенности при возвращении спортсменов домой], поэтому проработали разные варианты. Несколько раз в неделю будут прямые рейсы из Токио в Москву, — продолжил Станислав Поздняков. — Если спортсмены на них не успевают, то мы организовали специальный транспортный хаб. Можно будет лететь из Токио во Владивосток, а оттуда уже двигаться дальше».
Один из лидеров сборной России по плаванию Антон Чупков считает, что спортсменам ничего не остается, кроме как смириться с этой ситуацией.
«Слышал, что будут устанавливать приложение в телефон и отслеживать местоположение каждого спортсмена, — сказал рекордсмен мира в интервью «СЭ». — Шаг влево, шаг вправо — домой. Что тут скажешь, ограничения в любом случае будут. Нужно просто смириться и пережить этот момент. Мы в Токио будем всего десять дней, так что вытерпим. Наше дело — выступать. Хорошо, что Игры в принципе проведут и не будут больше откладывать. Прошло уже пять лет, многие ветераны собираются заканчивать со спортом. Трудятся, стараются, ждут Олимпиаду».
Особенной на Олимпиаде-2020 будет и церемония награждения. По словам Баха, медали не будут надеваться на шею организаторами. Их принесут на подносе, а затем спортсмен возьмет медаль сам. Человек, который положит награду на поднос, будет делать это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше.
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