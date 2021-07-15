Спортсмены в ужасе перед Олимпиадой. Инцидентов с коронавирусом все больше

Вне игры уже звездный защитник сборной США, а в Токио зафиксирован первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов.

До церемонии открытия летних Олимпийских игр-2020 остается чуть больше недели, но из Японии приходит много негативных новостей относительно безопасности спортсменов. В среду в Токио впервые с мая зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом (1149). Это отражается и на атлетах, которые уже прибыли в олимпийскую столицу. Хотя глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-прежнему спокоен.

Плохие новости

В отеле, где проживает сборная Бразилии по дзюдо, выявлена вспышка коронавируса. Как минимум восемь сотрудников сдали положительный тест на COVID-19. Бразильской команде пришлось экстренно менять место проживания. В четверг оргкомитет Игр-2020 объявил о том, что один иностранный спортсмен, прибывший в Токио, сдал положительный тест в аэропорту (вид спорта и страна не уточняются). Теперь этот неназванный спортсмен должен пройти 14-дневный карантин. Его участие в Олимпиаде практически исключено. Японские СМИ отмечают, что это первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов, которые должны разместиться в олимпийской деревне. Похоже, что не последний.

Новости о положительных тестах участников Игр регулярно приходят со всего мира.

— Коронавирус выявлен у массажиста сборной России по регби-7. Угрозы снятия команды нет.

— Британский теннисист Дэн Эванс заразился коронавирусом и пропустит Игры. Из-за положительного теста в Токио также не сыграет его соотечественница — экс четвертая ракетка мира Йоханна Конта.

— Три игрока сборной США по баскетболу попали на карантин, у Брэдли Билла выявлен коронавирус. Звездный защитник «Вашингтона» пропустит Олимпиаду.

— Коронавирус выявлен у одного спортсмена из сборной Израиля и Литвы. Они находились в тренировочных лагерях в японском городе Хирацука.

Не обнадеживают даже слова Томаса Баха, который заявил, что 85 процентов спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в олимпийской деревне, привиты либо имеют иммунитет. Также глава МОК в разговоре с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой подчеркнул свою уверенность, что проведение Игр не приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.

VIDEO NEWS RELEASE: IOC President discusses preparations for @Tokyo2020 with Japanese Prime Minister with nine days to go until Opening Ceremony



?: https://t.co/PPaouhtDlW pic.twitter.com/x7RqGTk5VP — IOC MEDIA (@iocmedia) July 14, 2021

На прошлой неделе режим ЧС в Токио был продлен до 22 августа. Это означает, что вряд ли мы увидим болельщиков на трибунах. По последним данным, зрителей готовы пустить на 26 соревнований (заполняемость не выше 50%). Остальные 724 старта пройдут при пустых трибунах.

Пугающая реальность

Все спортсмены, тренеры, специалисты и все пребывающие иностранцы в Токио проходят ПЦР-тестирование каждый день. То есть все время, находясь в Японии, спортсмен должен жить в напряжении. Если в один из дней его тест окажется положительным, то получится, что вся тяжелая пятилетняя работа проделана зря. У большинства спортсменов и тренеров, получивших положительные результаты на ковид в Токио, не наблюдалось никаких симптомов болезни. Многие из них были привиты и сдавали отрицательные ПЦР перед вылетом в Японию.

При этом неявка на соревнования при положительном ПЦР-тесте не будет считаться дисквалификацией. «МОК разбирал конкретный случай: если спортсмен в индивидуальном виде спорта пробился в финал соревнования и накануне решающего поединка (матча) сдал положительный тест, то его сразу помещают в изоляцию. Он, к сожалению, не сможет принять участие в финале, но серебряная медаль будет за ним сохранена», — пояснил в интервью «СЭ» глава ОКР Станислав Поздняков.

Еще одно важное положение ковидного протокола в Токио — спортсмен обязан покинуть олимпийскую деревню спустя 48 часов после окончания выступления. Для тех, у кого есть четкое расписание, это не проблема. А вот если ты боксер или пловец? Допустим, ты вылетаешь на ранней стадии. После этого надо вернуться в олимпийскую деревню, собрать вещи и продумывать свой скорейший отъезд.

«Мы заранее это знали [логистические особенности при возвращении спортсменов домой], поэтому проработали разные варианты. Несколько раз в неделю будут прямые рейсы из Токио в Москву, — продолжил Станислав Поздняков. — Если спортсмены на них не успевают, то мы организовали специальный транспортный хаб. Можно будет лететь из Токио во Владивосток, а оттуда уже двигаться дальше».

Один из лидеров сборной России по плаванию Антон Чупков считает, что спортсменам ничего не остается, кроме как смириться с этой ситуацией.

«Слышал, что будут устанавливать приложение в телефон и отслеживать местоположение каждого спортсмена, — сказал рекордсмен мира в интервью «СЭ». — Шаг влево, шаг вправо — домой. Что тут скажешь, ограничения в любом случае будут. Нужно просто смириться и пережить этот момент. Мы в Токио будем всего десять дней, так что вытерпим. Наше дело — выступать. Хорошо, что Игры в принципе проведут и не будут больше откладывать. Прошло уже пять лет, многие ветераны собираются заканчивать со спортом. Трудятся, стараются, ждут Олимпиаду».

Key changes to medal ceremonies @Tokyo2020:

??Participants with masks at all times

??More distancing between gold, silver and bronze

??All presenters vaccinated

??Athletes take medals from trays carried by presenters

??No group photo on gold medal podiumhttps://t.co/KOuHgNoeps — IOC MEDIA (@iocmedia) July 15, 2021