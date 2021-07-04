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Американцы везут в Токио армию спортсменов. Возьмут ли они 150 медалей Олимпиады-2020?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 09:30
Олимпийский огонь Токио-2020. Фото Reuters Медали Олимпиады в Токио. Фото Getty Images Численность спортсменов на Играх за последние 25 лет. Фото «СЭ» Соотношение состава олимпийских сборных и населения стран-участниц Игр-2020. Фото «СЭ» Прогноз Gracenote на медали Олимпиады-2020 от апреля 2021 года. Фото «СЭ» Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ»
Олимпийский огонь Токио-2020. Фото Reuters
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На Олимпиадах сборной США другие команды нужны главным образом для декораций.

На это неделе практически все сборные — участницы Олимпиады в Токио завершили представление своих спортивных делегаций. Кое-где (например, в баскетболе) отбор еще завершается. Будут еще травмы, положительные тесты на COVID-19 и другие корректировки составов. Но в целом ситуация более-менее понятна. Главная новость — США везут на ОИ-2020 более 600 спортсменов, что является самой большой командой с 2000 года (на домашних Играх в Сиднее австралийцы выставили 617 участников). У России — лишь десятая по численности делегация (плюс-минус 335 спортсменов). От чего зависят эти цифры и какие они будут иметь последствия для медальных итогов Олимпиады, стартующей 23 июля?

Численность спортсменов на Играх за последние 25 лет. Фото "СЭ"
Численность спортсменов на Играх за последние 25 лет. Фото «СЭ»
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Англо-саксонское лобби

Для начала — немного о тенденциях. Во-первых, как видно из приведенной выше таблицы, существенный рост численности делегаций всегда наблюдается у хозяев Игр. Основная причина — автоматический допуск местных спортсменов в командных видах спорта, что моментально добавляет стране несколько десятков участников. Во-вторых, олимпийская программа медленно, но меняется. Есть мнение, что это происходит под давлением «англосаксонского лобби». Разбухание заявок США, Канады и Австралии — подтверждение этого тезиса. Хотя одним из «выгодоприобретателей» в этот раз неожиданно стала также Италия. С другой стороны, американцы везут в Токио 119 легкоатлетов, 53 пловца и 37 гребцов, то есть треть их состава — из трех более чем традиционных видов спорта.

В-третьих, на численность сборных влияют глобальные (и порой совсем не спортивные) процессы. Например, сейчас из-за пандемии китайцы пропустили некоторое отборочные старты, и в итоге у КНР самая маленькая делегация с 2004 года. На сборную Германии окончательно перестало влиять «наследие ГДР», и как результат — лишь четвертая по численности команда в Европе в самой богатой стране Старого Света. Белоруссия впервые после распада СССР не смогла набрать 100 участников, уступив на этот раз и Украине и даже Индии. Оппозиция винит в этом режим, но тенденция тянется уже третий олимпийский цикл.

Что касается заявки сборной России, то здесь надо учитывать фактор санкций. Из-за них четыре года назад перед Рио мы лишились примерно сотни участников. Сейчас, если бы не допинговые злоключения в легкой и тяжелой атлетиках, мы бы отправили в Токио еще не менее 30 легкоатлетов и восемь штангистов вместо двух. С командными видами у нас на этот раз ситуация получше, чем в Рио (за счет регби-7 и баскетбола 3х3), но с американцами здесь мериться по-прежнему нереально. Справедливости ради надо сказать, что во многих видах отбор устроен по континентальному принципу, а конкуренция в Европе заведомо жестче, чем в Северной Америке.

Соотношение состава олимпийских сборных и населения стран-участниц Игр-2020. Фото "СЭ"
Соотношение состава олимпийских сборных и населения стран-участниц Игр-2020. Фото «СЭ»
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Каждая восьмая медаль — для американцев?

Любопытно сравнить представительство на Олимпиаде с населением той или иной страны. Разумеется, заявки на Игры в первую очередь отражают уровень развития спорта в разных государствах. Но раз уж МОК пытается педалировать вопросы гендерного и расового равноправия, отмечу и тот факт, что Индия, в которой проживает 17,6 процента населения Земли, будет представлена в Токио лишь одним процентом от всех спортсменов. И это еще хорошо — потому что 25 лет назад из этой страны приезжало только полпроцента олимпийцев. А вот Австралия (0,3 процента от жителей планеты) выставляет четыре процента участников Игр. Молодцы, конечно, но где же здесь равноправие? Страны G7 — это 27 процентов отобравшихся в Токио, страны БРИКС — 12 процентов. В общем, работы над развитием спорта в разных уголках мира у МОК еще непочатый край.

Старый добрый олимпийский принцип «главное не победа, а участие» — это хорошо. Но что все-таки с уровнем тех спортсменов, которых привозят на Игры? Как отражается численность делегации на результате в медальном зачете? Сразу оговорюсь, что все подсчеты произведены мной по медалям в целом (без разделения на золото, серебро и бронзу), поскольку призеров на таком уровне обычно разделяют мгновения и сотые балла и отделять чемпионов от остальных медалистов в нашем случае, на мой взгляд, некорректно. Также я понимаю, что расчеты по количеству наград на одного заявленного атлета некорректны из-за командных видов, где на одну зачетную медаль работают до двух десятков спортсменов. Но все-таки определенные выводы напрашиваются.

Так на прошлой Олимпиаде в Рио американцы побили вечный рекорд, завоевав почти каждую восьмую награду — 121 из 976. И такие показатели ставят большой вопрос: а нужны ли вообще спортсменам из США на Играх сильные соперники? Или они рассматривают всех остальных как статистов и декорации для своих побед? Понятно, что главные спонсоры МОК — это американские компании. Но уже вторые летние Игры подряд сборная США заявляет на сотню больше спортсменов, чем ближайший конкурент. В Рио каждые десять американцев в среднем завоевали по 2,2 медали. Если такой же темп сохранится, у звездно-полосатых в Токио будут рекордные 133 награды. Ну а у Россия при показателе в два подиума на десять спортсменов (как на ОИ-2016) получит 67 медалей.

Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото "СЭ"
Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ»
29&nbsp;июня. Москва. Исполком ОКР.ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры-2020

Самая непредсказуемая Олимпиада в истории

Правда, медальные прогнозы сейчас в основном предвещают не увеличение американских наград, а их сокращение. Но на Олимпиадах такого рода предсказания — вещь крайне неблагодарная. Особенно в условиях, когда в прошлом году из-за пандемии были отменены многие важные старты, и на чем сейчас основываться экспертам — непонятно. В апреле агентство Gracenote, которое постоянно играет в «виртуальную Олимпиаду» (и никогда не угадывает), предсказало сборной США 114 медалей, а россиян поставило на уверенную третью строчку с 75 наградами. Лично мне более сбалансированным кажется прогноз сайта olympicmedalspredictions.com (у США — 107, а у России — 70), но сути дела это не меняет. Напомню, что на этой неделе глава ОКР Станислав Поздняков говорил о задаче побороться за третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей.

Что ж, если действительно получится зацепиться за ТОП-3, то для России это будет очень круто. С учетом десятой по численности делегации и того факта, что в Рио мы были в командном зачете только четвертыми. Сейчас первое место американцев, понятно, не обсуждается. Второе место китайцев, надо полагать, тоже (хотя на ОИ-2016 представители КНР умудрились проиграть по золоту британцам, а сейчас у Китая еще более слабый состав). Очевидно, что для попадания в первую тройку нам надо брать не менее 25 первых мест, а главными нашими соперниками, помимо британцев, станут японцы. В доковидные времена на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов по летним олимпийским видам спорта наши взяли 29 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых медалей и стали по этому показателю третьими в мире после США и Китая. Но пандемии могла поменять буквально все. Поэтому Токио однозначно станет самой непредсказуемой Олимпиадой в истории.

В ближайшее время, после публикации всех составов и заявок, наверняка появятся новые, более аргументированные прогнозы. Будем держать вас в курсе, а ближе к Играм-2020 попытаемся сами попасть пальцем в небо относительно медальных перспектив россиян и их соперников.

Прогноз Gracenote на медали Олимпиады-2020 от апреля 2021 года. Фото "СЭ"
Прогноз Gracenote на медали Олимпиады-2020 от апреля 2021 года. Фото «СЭ»

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