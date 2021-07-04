Американцы везут в Токио армию спортсменов. Возьмут ли они 150 медалей Олимпиады-2020?

На Олимпиадах сборной США другие команды нужны главным образом для декораций.

На это неделе практически все сборные — участницы Олимпиады в Токио завершили представление своих спортивных делегаций. Кое-где (например, в баскетболе) отбор еще завершается. Будут еще травмы, положительные тесты на COVID-19 и другие корректировки составов. Но в целом ситуация более-менее понятна. Главная новость — США везут на ОИ-2020 более 600 спортсменов, что является самой большой командой с 2000 года (на домашних Играх в Сиднее австралийцы выставили 617 участников). У России — лишь десятая по численности делегация (плюс-минус 335 спортсменов). От чего зависят эти цифры и какие они будут иметь последствия для медальных итогов Олимпиады, стартующей 23 июля?

Численность спортсменов на Играх за последние 25 лет. Фото «СЭ»

Англо-саксонское лобби

Для начала — немного о тенденциях. Во-первых, как видно из приведенной выше таблицы, существенный рост численности делегаций всегда наблюдается у хозяев Игр. Основная причина — автоматический допуск местных спортсменов в командных видах спорта, что моментально добавляет стране несколько десятков участников. Во-вторых, олимпийская программа медленно, но меняется. Есть мнение, что это происходит под давлением «англосаксонского лобби». Разбухание заявок США, Канады и Австралии — подтверждение этого тезиса. Хотя одним из «выгодоприобретателей» в этот раз неожиданно стала также Италия. С другой стороны, американцы везут в Токио 119 легкоатлетов, 53 пловца и 37 гребцов, то есть треть их состава — из трех более чем традиционных видов спорта.

В-третьих, на численность сборных влияют глобальные (и порой совсем не спортивные) процессы. Например, сейчас из-за пандемии китайцы пропустили некоторое отборочные старты, и в итоге у КНР самая маленькая делегация с 2004 года. На сборную Германии окончательно перестало влиять «наследие ГДР», и как результат — лишь четвертая по численности команда в Европе в самой богатой стране Старого Света. Белоруссия впервые после распада СССР не смогла набрать 100 участников, уступив на этот раз и Украине и даже Индии. Оппозиция винит в этом режим, но тенденция тянется уже третий олимпийский цикл.

Что касается заявки сборной России, то здесь надо учитывать фактор санкций. Из-за них четыре года назад перед Рио мы лишились примерно сотни участников. Сейчас, если бы не допинговые злоключения в легкой и тяжелой атлетиках, мы бы отправили в Токио еще не менее 30 легкоатлетов и восемь штангистов вместо двух. С командными видами у нас на этот раз ситуация получше, чем в Рио (за счет регби-7 и баскетбола 3х3), но с американцами здесь мериться по-прежнему нереально. Справедливости ради надо сказать, что во многих видах отбор устроен по континентальному принципу, а конкуренция в Европе заведомо жестче, чем в Северной Америке.

Соотношение состава олимпийских сборных и населения стран-участниц Игр-2020. Фото «СЭ»

Каждая восьмая медаль — для американцев?

Любопытно сравнить представительство на Олимпиаде с населением той или иной страны. Разумеется, заявки на Игры в первую очередь отражают уровень развития спорта в разных государствах. Но раз уж МОК пытается педалировать вопросы гендерного и расового равноправия, отмечу и тот факт, что Индия, в которой проживает 17,6 процента населения Земли, будет представлена в Токио лишь одним процентом от всех спортсменов. И это еще хорошо — потому что 25 лет назад из этой страны приезжало только полпроцента олимпийцев. А вот Австралия (0,3 процента от жителей планеты) выставляет четыре процента участников Игр. Молодцы, конечно, но где же здесь равноправие? Страны G7 — это 27 процентов отобравшихся в Токио, страны БРИКС — 12 процентов. В общем, работы над развитием спорта в разных уголках мира у МОК еще непочатый край.

Старый добрый олимпийский принцип «главное не победа, а участие» — это хорошо. Но что все-таки с уровнем тех спортсменов, которых привозят на Игры? Как отражается численность делегации на результате в медальном зачете? Сразу оговорюсь, что все подсчеты произведены мной по медалям в целом (без разделения на золото, серебро и бронзу), поскольку призеров на таком уровне обычно разделяют мгновения и сотые балла и отделять чемпионов от остальных медалистов в нашем случае, на мой взгляд, некорректно. Также я понимаю, что расчеты по количеству наград на одного заявленного атлета некорректны из-за командных видов, где на одну зачетную медаль работают до двух десятков спортсменов. Но все-таки определенные выводы напрашиваются.

Так на прошлой Олимпиаде в Рио американцы побили вечный рекорд, завоевав почти каждую восьмую награду — 121 из 976. И такие показатели ставят большой вопрос: а нужны ли вообще спортсменам из США на Играх сильные соперники? Или они рассматривают всех остальных как статистов и декорации для своих побед? Понятно, что главные спонсоры МОК — это американские компании. Но уже вторые летние Игры подряд сборная США заявляет на сотню больше спортсменов, чем ближайший конкурент. В Рио каждые десять американцев в среднем завоевали по 2,2 медали. Если такой же темп сохранится, у звездно-полосатых в Токио будут рекордные 133 награды. Ну а у Россия при показателе в два подиума на десять спортсменов (как на ОИ-2016) получит 67 медалей.

Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ»

Самая непредсказуемая Олимпиада в истории

Правда, медальные прогнозы сейчас в основном предвещают не увеличение американских наград, а их сокращение. Но на Олимпиадах такого рода предсказания — вещь крайне неблагодарная. Особенно в условиях, когда в прошлом году из-за пандемии были отменены многие важные старты, и на чем сейчас основываться экспертам — непонятно. В апреле агентство Gracenote, которое постоянно играет в «виртуальную Олимпиаду» (и никогда не угадывает), предсказало сборной США 114 медалей, а россиян поставило на уверенную третью строчку с 75 наградами. Лично мне более сбалансированным кажется прогноз сайта olympicmedalspredictions.com (у США — 107, а у России — 70), но сути дела это не меняет. Напомню, что на этой неделе глава ОКР Станислав Поздняков говорил о задаче побороться за третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей.

Что ж, если действительно получится зацепиться за ТОП-3, то для России это будет очень круто. С учетом десятой по численности делегации и того факта, что в Рио мы были в командном зачете только четвертыми. Сейчас первое место американцев, понятно, не обсуждается. Второе место китайцев, надо полагать, тоже (хотя на ОИ-2016 представители КНР умудрились проиграть по золоту британцам, а сейчас у Китая еще более слабый состав). Очевидно, что для попадания в первую тройку нам надо брать не менее 25 первых мест, а главными нашими соперниками, помимо британцев, станут японцы. В доковидные времена на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов по летним олимпийским видам спорта наши взяли 29 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых медалей и стали по этому показателю третьими в мире после США и Китая. Но пандемии могла поменять буквально все. Поэтому Токио однозначно станет самой непредсказуемой Олимпиадой в истории.

В ближайшее время, после публикации всех составов и заявок, наверняка появятся новые, более аргументированные прогнозы. Будем держать вас в курсе, а ближе к Играм-2020 попытаемся сами попасть пальцем в небо относительно медальных перспектив россиян и их соперников.