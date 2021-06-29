Американские баскетболисты в Токио: дримтим или лузеры как на ЧМ-2019?

Лицом сборной США на ОИ-2020 будет Кевин Дюрант, но потенциальных лидеров в этом составе намного больше.

Мужская сборной США озвучила состав на Олимпиаду в Токио-2020. Давно известно, что на Игры не едут такие раскрученные суперзвезды Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кавай Ленард, Кармело Энтони. В последний момент выбыл из заявки Джеймс Харден. И в связи с этим у некоторых возникает — не получим ли мы такую же беспомощную американскую команду, как на чемпионате мира-2019? Напомню, что два года назад с трудом собранные после многочисленных отказов представители лучшей лиги планеты заняли на ЧМ только седьмое место, позорно проиграв сборным Франции и Сербии. Со времен Дрим-тим 1992 года американцы не выиграли только одну Олимпиаду. В состоянии ли нынешний состав претендовать на четвертое золото подряд?

Могут потребоваться замены

Самым известным за пределами США и самым титулованным игроком в нынешней заявке, безусловно, является Кевин Дюрант. 32-летний форвард «Нетс» является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и чемпионом мира (2010), а также двукратным победителем чемпионата НБА (2017, 2018). Но, помимо Дюранта, как минимум еще троих игроков из заявки на Токио-2020 — Дэмиан Лилларда, Кевина Лава и Дэвина Букера — сейчас можно назвать суперзвездами НБА. Любой из них на голову сильнее большинства участников предстоящего олимпийского турнира. Хотя налаживание их взаимодействий, конечно, потребует от Грегга Поповича немалого тренерского мастерства.

Кевин Лав и Дрэймонд Грин также как и Дюрант имеют опыт выступления на Олимпиадах. Лав завоевал золото в 2012-м, а Грин — в 2016-м. Джейсон Тейтум, двукратный участник Матча звезд, выступал на том самом злополучном чемпионате мира-2019, но сейчас провел отличный сезон в «Бостоне». В целом у большинства американцев не так много международного опыта (хотя некоторые из них успешно играли за юниорские сборные США), но навряд ли это станет для них в Токио слишком большой проблемой.

Есть, правда, серьезный нюанс, связанный с необычно затянувшимся пандемийным сезоном в НБА. Седьмая игра финала лиги может пройти 22 июля, а баскетбольный олимпийский турнир должен начаться уже через три дня. Крис Миддлтон, Дрю Холидэй и Дэвин Букер в настоящий момент продолжают выступать в финалах конференций. Каждый из этой троицы пообещал максимально быстро прибыть в Японию, но вопрос — в каком они будут физическом состоянии и сколько времени у них уйдет на прохождение карантина. Не исключено, что в последний момент потребуются замены.

Фавориты Токио

Если докапываться до нюансов, то можно сказать, что в нынешнем составе сборной США нет ярко выраженного доминирующего центра и присутствуют определенные вопросы с «чистым» разыгрывающим. Хотя и снайперов (Бил, Лиллард, Тейтум, Букер), и игроков с хорошими защитными навыками (Адебайо) в заявке достаточно, и соперникам придется приложить максимум усилий для того, чтобы подловить американцев на некотором кадровом дисбалансе. Также средний возраст нынешней команды (28,2 года) — самый старый с 1996 года. Но неизвестно — минус это в нынешней ситуации, или плюс.

В целом можно сказать, что по именам олимпийская сборная США образца 2021 года намного сильнее, чем провалившаяся команда на ЧМ-2019. Американцы во главе с Дюрантом, Лиллардом и Лавом — безусловные фавориты Игры в Токио. Разумеется, это не Dreem Team 1992 и даже не Redeem Team 2008 (скорее напрашиваются параллели со сборной на ОИ-2000). Да и уровень соперников в последнее время сильно вырос. И все-таки, если команда Поповича сама не начнет валять дурака (думать, что мы «забьем больше, чем пропустим»), то у нее не должно возникнуть проблем с завоеванием золота. Хотя плохие дни могут быть даже у самой великой команды.

На групповом этапе в Токио американцы сыграют с Ираном, Францией и командой из квалификации (скорее всего, с Канадой). 25 июля они стартуют матчем против очень сильных французов, а продолжат 28 июля поединком с Ираном. Для выхода в плей-офф необходимо занять в группе первые два места. Финал мужского турнира Токио-2020 намечен на 7 августа.

Олимпийская сборная США: Кевин Дюрант (Бруклин), Дэмиан Лиллард (Портленд), Брэдли Бил (Вашингтон), Джейсон Тейтум (Бостон), Дэвин Букер (Финикс), Зак Лавин (Чикаго), Кевин Лав (Кливленд), Бэм Адебайо (Майами), Дрэймонд Грин (Голден Стэйт), Дрю Холидэй (Милуоки), Крис Миддлтон (Милуоки) и Джерами Грант (Детройт).