В Москве официально открылся экипировочный центр для олимпийцев

В первый день форму получили дзюдоисты, регбисты и фехтовальщики, а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков лично оценил ассортимент и качество.

До начала Олимпиады в Токио осталось всего чуть больше трех недель. Скоро спортсмены улетят на Дальний Восток проводить финальные сборы перед Играми. Но до этого нужно сделать еще одно важное дело — получить свой комплект экипировки. Наши олимпийцы будут выступать единой командой под эгидой Олимпийского комитета России и с флагом ОКР. Экипировка — с цветами российского триколора. Вся форма разработана ZASPORT и основателем этого бренда Анастасией Задориной. Как говорит сама Анастасия, в создании одежды задействованы профессиональные спортсмены, которые дают необходимые консультации.

Нюансы с олимпийской формой

Нынешний дизайн формы для олимпийцев впервые был представлен еще в апреле на ВДНХ в павильоне «Космос» — была показана коллекция для спортсменов и членов делегации, а также специальная одежда для болельщиков. В дефиле принимали участие как модели, так и сами участники Игр, многие из которых уже тогда отобрались в Токио.

Сами модели одежды были разработаны в начале 2020 года, когда слова «пандемия» и «самоизоляция» казались странными. Форма была создана для спортсменов олимпийской команды России и согласована с МОК. Но после декабрьских решений CAS дизайн пришлось менять и практически все переделывать.

— В этот раз, получив новые вводные, мы тоже не растерялись, — говорила Анастасия Задорина в интервью «РБК». — Понятно, что в такие сроки невозможно в таких объемах отшить все заново, поэтому мы, к примеру, придумали снимающийся логотип, шеврон на пуговице, который можно легко пристегнуть и отстегнуть.

Экипировочный центр открылся в Москве в торговом центре «Арена Плаза» 1 июля, а получить свою форму спортсмены смогут до 17 июля. В четверг же состоялась официальная часть.

— В плане дизайна достаточно хорошая форма, удачная. Выглядит неплохо, — рассказал серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Тамерлан Башаев. — Форма хорошо сделана, качественно. Тяжело, конечно, что у нас ни герба, ни флага, но в такой ситуации выбирать не приходится. Вышли из положения очень грамотно — есть элементы, которые после соревнований можно заменить и повесить флаги и гербы на место. Больше всего понравился наградной костюм, потому что я собираюсь его надеть (смеется).

1 июля. Москва. Представление экипировочного центра перед Олимпиадой в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Необычные дизайнерские решения в экипировке

В целом же никаких нареканий к качеству одежды не было. И это при том, что комплект большой — 60 разных предметов экипировки, включая пиджак, купальник, кроссовки, сланцы, ветрозащитный костюм, чемодан и многое другое. Интересно, что на одежде есть микс русских и японских мотивов — например, полоски триколора на куртке раскрываются в форме веера, принт на чемодане выполнен в форме побегов бамбука, а одним из главных элементов коллекции стала надпись «Токио», написанная специально разработанным шрифтом.

— Что касается одного из моих любимых элементов в одежде, я также склоняюсь к надписи «Токио», потому что мы ее придумали сами. Нужно всегда почитать ту страну, в которую ты едешь, — прокомментировала основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Кроме этого, есть и современный вариант распространенного в Древней Руси оплечья. Это украшение трансформировалось в графическое ожерелье вокруг шеи. Принт украшает толстовки и лонгсливы.

Чтобы сшить такую форму, нужно сначала сделать несколько эскизов, отправить их на согласование Олимпийскому комитету России, получить одобрение от МОК. После отшиваются образцы и начинается тестирование — глажка, стирка, вытягивание.

— Мы понимаем, что одежда прежде всего должна быть удобной, комфортной, а материалы — приятными телу. Очевидно, что у спортсменов нет времени на то, чтобы бесконечно стирать и гладить форму. Так что и качество тоже очень важно!

Пожелания атлетов учитывались в полной мере — в ОКР работает комиссия спортсменов, которая принимает участие в голосовании. Важно, чтобы сами участники соревнований одобрили форму. Во время юношеского олимпийского фестиваля в городе Дьер — это был первый опыт компании ZASPORT — раздавали анкеты, чтобы получить фидбэк. Среди прочего были пожелания добавить больше надписей Russia и триколора — сейчас это сделать сложно, но возможно.

1 июля. Москва. Представление экипировочного центра перед Олимпиадой в Токио. Анастасия Задорина и Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые массовые по количеству экипировки

Первыми экипировку начали получать дзюдоисты. Во время примерки формы в центре появились президент ОКР Станислав Поздняков и Анастасия Задорина, для которых тут же провели ознакомительную экскурсию. «Мы получаем хорошие отзывы», — сразу же сказала дизайнер. Оказывается, можно не просто забрать форму, но и попросить ушить или подшить ее.

— Я называю экипировочный центр маленьким производством, — делилась информацией Задорина в апреле. — У нас есть примерно две с половиной недели на то, чтобы не просто выдать форму, но подогнать ее по фигуре: что-то ушить, подшить. Шить под каждого заранее нереально, но какую-то минимальную подгонку под фигуру каждого мы можем сделать.

После этого Станислав Поздняков поприветствовал всех собравшихся в торговом центре «Арена Плаза» журналистов и спортсменов и напомнил, что это знаковое место для российского спорта — часть стадиона «Динамо»:

— У нас очень праздничное, важное событие — открываем наш официальный экипировочный центр компании ZASPORT. Здесь, на стадионе «Динамо», который является одним из первых, самых знаковых спортивных мест в истории Москвы и нашей страны. Уже получаю первые отзывы от наших спортсменов, членов олимпийской команды, — отметил глава ОКР. — Все отзывы положительные с точки зрения качества и удобства. Некоторые элементы экипировки пользуются особым интересом и уважением. Уверен, эту спортивную одежду спортсмены будут с удовольствием носить и после завершения Олимпиады. Я уже прошел более десяти Игр в разных ипостасях. Нынешние — самые мощные по количеству предметов экипировки.

Президенту Олимпийского комитета России тут же задали вопрос, получил ли он сам экипировку. На что тот ответил, что встал в очередь и никаких преференций у него нет.

За две с половиной недели все спортсмены сборной, тренеры и персонал команд получат свою форму — всего 705 человек. Планируется, что в день будет приглашаться по три спортивные федерации, и за это время все успеют получить все необходимое вместе с подгонкой. После этого уже можно будет отправляться на финальные сборы, а оттуда — на Олимпиаду в Токио.