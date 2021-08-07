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Поздняков: «Не согласен, что задача сборной на этой Олимпиаде не выполнена»

08:41
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопросы корреспондента «СЭ» о том, считает ли он выполненной задачу сборной на Олимпиаде в Токио.

— Станислав Алексеевич, вы говорите об успешной Олимпиаде, но задача была попасть в тройку. Нет ли у вас разочарования, ведь задача по сути не выполнена, разве нет?

— Не согласен, что задача на Олимпиаду не выполнена. Задача была — не взять третье место в зачете, а побороться. Я не разочарован. Мы действительно не ожидали, что так успешно выступят хозяева, Япония. Мы третьи по общему числу медалей, я увидел стремление бороться за третье место в зачете и по золоту. Шансы на него еще есть, мы в процессе борьбы.

— В связи с тем, что мы берем много серебра и бронзы, а также вторые по четвертым местам, не видите ли вы проблем с психологией? Нужно больше работы психологов, может быть, духовника сборной?

— Надеюсь, в ближайшие два дня мы дополним свою копилку золотыми медалями, и они гармонично распределятся между золотом, серебром и бронзой. Я не склонен драматизировать ситуацию и не вижу проблем с психологией. Спортсмены, которые завоевали серебро, именно завоевали его, а не проиграли золото, — ответил президент ОКР на вопросы корреспондента «СЭ».

Россия занимает 5-е место в медальном зачете, имея в активе 17 золотых наград, 24 — серебряных и 22 бронзы. Всего у команды ОКР 63 медали.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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