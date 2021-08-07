Ведущий Первого канала отреагировал на обвинения МОК в оскорблении первого трансгендера в истории Олимпиады

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев отреагировал на обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в оскорблении тяжелоатлета-трансгендера Лорел Хаббард.

«Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее, мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же.



Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард — недавнего мужчины — по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», — приводит RT слова Кузичева.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале Кузичев надел парик, спародировав Хаббард, и заявил, что трансгендеры — «психопаты, которых нужно лечить».

Лорел Хаббард — первый трансгендер в истории Олимпийских игр. Спортсменка сменила мужской пол на женский. 5 августа МОК раскритиковал российские каналы за оскорбления в адрес Хаббард.