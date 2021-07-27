Олимпиада-2020: все медали соревнований 27 июля

На Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) завершился четвертый соревновательный день. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство

1. Россия

2. США

3. Великобритания

Плавание. Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Климент Колесников (Россия)

3. Райан Мерфи (США)

Плавание. Мужчины. 200 м в/с

1. Томас Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернанду Шефер (Бразилия)

Плавание. Женщины, 100 м на спине

1. Кейли Маккион (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Риган Смит (США)

Плавание. Женщины, 100 м, брасс

1. Лидия Джейкоби (США)

2. Татьяна Схунмакер (ЮАР)

3. Лилли Кинг (США)

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Командное первенство

1. Цзян Жаньсинь/Пан Вэй (Китай)

2. Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов (Россия)

3. Елена Костевич/Олег Омельчук (Украина)

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Командное первенство

1. Ян Циань/Ян Хаожань (Китай)

2.Мэри Кэролин Такер/Лукас Коженески (США)

3. Юлия Каримова/Сергей Каменский (Россия)

Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

1. Владислав Ларин (Россия)

2. Деян Георгиевски (Северная Македония)

3. Рафаэль Альба (Куба)

3. Ин Кхедон (Корея)

Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

1. Милица Мандич (Сербия)

2. Ли Дабин (Корея)

3. Альтея Лорен (Франция)

3. Бианка Уокден (Великобритания)

Триатлон. Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова)

2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 10 м

1. Чэнь Юси/Чжан Цзяци (Китай)

2. Джессика Паррато/Дилейни Шнел (США)

3. Габриела Агундес/Алехандра Ороско (Мексика)

Велоспорт. Женщины. Маунтинбайк

1. Йоланда Нефф (Швейцария)

2. Зина Фрай (Швейцария)

3. Линда Индерганд (Швейцария)

Гребной слалом. Женщины. Байдарка

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Майялен Шурро (Испания)

3. Джессика Фокс (Австралия)

Серфинг. Мужчины

1. Италу Феррейра (Бразилия)

2. Каноа Игараси (Япония)

3. Оуэн Райт (Австралия)

Серфинг. Женщины

1. Карисса Мур (США)

2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)

3. Амуро Цудзуки (Япония)

Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг

1. Куо Синчунь (Тайвань)

2. Полина Гурьева (Туркмения)

3. Микико Андо (Япония)

Дзюдо. Женщины. До 63 кг

1. Кларисса Агбеньену (Франция)

2. Тина Трстеняк (Словения)

3. Мария Чентраккьо (Италия)

3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

1. Таканори Нагасе (Япония)

2. Саид Моллаи (Монголия)

3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

Фехтование. Женщины. Шпага. Командное первенство

1. Эстония

2. Корея

3. Италия

Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджия Бординьон (Италия)

3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)

Софтбол

1. Япония

2. США

3. Канада

Конный спорт. Выездка. Командное первенство

1. Германия

2. США

3. Великобритания

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр