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Медальный прогноз Олимпиады на 30 июля: два золота для России — это минимум

22:45
Евгений Рылов. Фото AFP
Евгений Рылов. Фото AFP
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В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио разыгрывается 21 комплект медалей — в стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтоне, гребном слаломе, велоспорте BMX, фехтовании, дзюдо, академической гребле, пулевой и стендовой стрельбе, плавании, настольном теннисе, теннисе и прыжках на батуте.

После двух не слишком везучих дней сборная России должна добиться прогресса с золотыми наградами. Ждем золота от Анны Пракатень (академическая гребля), Евгения Рылова (плавание) и Виталины Бацарашкиной (пулевая стрельба).

Также мы можем гарантировать себе золото в теннисном миксте (если оба наших дуэта победят в своих полуфиналах). Есть надежды на медаль в фехтование (мужская команда шпажистов).

Верим в чудо в женском батуте, стрельбе из лука и дзюдо. Пока что чудеса в основном приносят нам серебро и бронзу. Но рано или поздно Фортуна должна повернуться к команде ОКР лицом.

Большой анонс соревнований Олимпиады в пятницу, 30 июля, — на этой странице.

Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события