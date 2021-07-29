В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио разыгрывается 21 комплект медалей — в стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтоне, гребном слаломе, велоспорте BMX, фехтовании, дзюдо, академической гребле, пулевой и стендовой стрельбе, плавании, настольном теннисе, теннисе и прыжках на батуте.

После двух не слишком везучих дней сборная России должна добиться прогресса с золотыми наградами. Ждем золота от Анны Пракатень (академическая гребля), Евгения Рылова (плавание) и Виталины Бацарашкиной (пулевая стрельба).

Также мы можем гарантировать себе золото в теннисном миксте (если оба наших дуэта победят в своих полуфиналах). Есть надежды на медаль в фехтование (мужская команда шпажистов).

Верим в чудо в женском батуте, стрельбе из лука и дзюдо. Пока что чудеса в основном приносят нам серебро и бронзу. Но рано или поздно Фортуна должна повернуться к команде ОКР лицом.

Большой анонс соревнований Олимпиады в пятницу, 30 июля, — на этой странице.

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