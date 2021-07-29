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Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:30
Евгений Рылов. Фото Reuters
Евгений Рылов. Фото Reuters
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Обзор главных событий пятницы, седьмого медального дня Олимпийских игр в Токио

Четверг принес российским спортсменам уже восьмую золотую награду, и в пятницу это количество может еще пополниться. Мы рассчитываем на плавание, пулевую стрельбу и даже на академическую греблю. Кроме того, нас ждет целая россыпь интересных матчей в игровых видах спорта. Подробнее — в обзоре «СЭ».

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Рылов снова в деле

Увидев первое золото россиян в плавании за 25 лет, болельщики не успокоились и продолжают мечтать о втором. В пятницу их основные надежды связаны с тем же спортсменом, который прервал столь длительную серию без побед. Евгений Рылов поплывет свою коронную дистанцию — 200 м на спине. На ней он дважды выигрывал чемпионаты мира и Европы и стал лучшим в полуфинале. Помешать Рылову попытаются американец Райан Мерфи и британец Люк Гринбэнк.

Также на медаль рассчитывает Евгения Чикунова, показавшая второй результат в полуфиналах 200 м брассом. Ей предстоит соревноваться с двумя южноафриканками, Татьяной Схунмакер и Кайлин Корьбетт, а также с американками Лилли Кинг и Энни Лейзор. В полуфиналах в этот соревновательный день выступит Андрей Минаков на дистанции 100 м баттерфляем.

Также в пятницу после паузы возобновится турнир прыгунов в воду. Женщины проведут квалификацию в самой популярной дисциплине — на 3-метровом трамплине. Команду ОКР здесь представляет Мария Полякова, всего на старт выйдут 27 спортсменок, борьбу в полуфинале продолжат 18 лучших.

А вот в академической гребле грядут последние финалы. Накануне женская двойка выиграла для России медаль в этом виде спорта впервые за 17 лет. Последовать ее успеху в финалах заездов одиночек попробуют Анна Пракатень у женщин и Александр Вязовкин у мужчин.

3.30 Академическая гребля. Финалы
4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы
9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительные соревнования

Ждем российского финала

После феерии в женском волейбольном матче между россиянками и китаянками мы с еще большим нетерпением ждем матча мужчин. Тем более что команда Туомаса Саммелвуо в Японии еще никому не проигрывала. Следующим соперником россиян станет сборная Франции, которая пока выступает на Олимпиаде неважно и рискует пролететь мимо четвертьфинала. Поэтому «Трехцветные» настраиваются дать бой.

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Уже совсем близко медальные матчи в теннисе — первый из них состоится уже в пятницу. Впрочем, в мужском парном разряде россиян уже нет, да и вообще финал составили два дуэта из Хорватии. Зато на токийских кортах пройдут три полуфинала с участием россиян. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов сыграет с Пабло Карреньо-Бустой — испанец в предыдущем матче отправил домой Даниила Медведева и надеется продолжить удачную серию. Также мы узнаем, будет или нет чисто российский финал в миксте. Там Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Новака Джоковича и Нины Стоянович из Сербии, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — с австралийцами Джоном Пирсом и Эшли Барти.

За четыре дня, которые женская команда ОКР по водному поло отдыхала волей расписания, на турнире грянула оглушительная сенсация. Доминирующая в мире на протяжении последних лет сборная США вдрызг провалила последнюю четверть игры с Венгрией и потерпела поражение. От тех самых венгерок, игру с которыми россиянки героически свели вничью. И теперь разозленные американки сыграют с нашими девушками, которых недавно трижды подряд обыграли в товарищеских встречах. С другой стороны, это хороший момент, чтобы попробовать тоже обыграть фаворитов, пока они морально не отошли от предыдущей неудачи. Как будет на самом деле — увидим в бассейне.

Матч с фаворитом турнира предстоит и девушкам в соревнованиях по регби-7. Россиянки встретятся со сборной Новой Зеландии, сильнейшей в мире на данный момент. В составе «Черных папоротников» — сразу три регбистки, признававшиеся лучшими на планете по итогам года. Матч обещает быть очень интересным.

5.30 Регби-7. Женщины. Новая Зеландия — Команда ОКР
9.00 Теннис. Мужчины. Полуфинал. Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (Испания)
9.30 Водное поло. Женщины. США — Команда ОКР
11.00 Теннис. Микст. Полуфинал. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев — Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)
13.00 Теннис. Микст. Полуфинал. Елена Веснина/Аслан Карацев — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)
15.45 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Франция

Выше и сильнее

В пятницу начинается один из самых популярных турниров в рамках Олимпийских игр — соревнования по легкой атлетике. Про то, что в силу напряженных отношений россиян с «королевой спорта» на старт в Токио выйдут лишь 10 наших легкоатлетов, всем наверняка хорошо известно. Впрочем, в первый соревновательный день будет разыгран лишь один комплект наград — в мужском беге на 10 000 м, где россиян нет. Зато в квалификации прыжков в высоту у мужчин выступят двое наших атлетов, Илья Иванюк и Михаил Акименко. Пожелаем им огромной удачи. Чтобы попасть в финал, нужно взять планку на высоте 2.30 м либо попасть в число 12 лучших.

29&nbsp;июля. Токио. Марта Мартьянова (справа) в&nbsp;финале командного первенства получила травму, но&nbsp;продолжила выступление.Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги

Соревнования по фехтованию уже принесли нам целую россыпь медалей, но все они без исключения добыты девушками. У мужчин осталось всего два шанса подняться на пьедестал. Первый — у команды шпажистов. В личном турнире Павел Сухов и Сергей Ходос проиграли первые же поединки, а Сергей Бида добрался до четвертьфинала. Теперь они начнут путь за медалями с четвертьфинала против сборной Италии. Апеннинцы, к слову, выступили в индивидуальном зачете немногим лучше.

Еще один вид спорта, где у россиян уже много наград, — пулевая стрельба. В ней нам предстоит увидеть борьбу за медали в стрельбе из пистолета с дистанции 25 м у девушек. Виталина Бацарашкина, уже дважды поднимавшаяся в Токио на пьедестал, после первой части квалификации занимает четвертое место. Чтобы попасть в финал, надо входить в восьмерку. Маргарита Черноусова идет 34-й и на медали претендовать будет вряд ли.

Пока соревнования по спортивной гимнастике взяли паузу, в дело вступают прыгуны на батуте. В пятницу медали будут разыграны в женском турнире. Там выступят две россиянки — Сусана Кочесок и Анна Лебедева. Всего в стартовом протоколе квалификации 16 спортсменок, в финал попадут восемь из них.

3.00 Пулевая стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м
3.15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
5.25 Фехтование. Мужчины. Шпага. Командное первенство
7.00 Прыжки на батуте. Женщины.

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Легенда дзюдо и бывшие россияне

Подходят к концу соревнования дзюдоистов — в пятницу будут разыграны последние медали в личных видах. У мужчин-супертяжей в борьбу вступит чемпион Европы и обладатель серебра ЧМ-2021 Тамерлан Башаев. Он «посеян» в своей категории под первым номером и стартовую схватку проведет против малоизвестного сенегальца Мбаньика Диайе. Зато уже вторым его соперником может стать легендарный француз Тедди Ринер.

В последний рабочий день текущей недели завершится индивидуальный турнир по стрельбе из лука среди женщин. Из россиянок до стадии 1/8 финала добрались две — Ксения Перова и Елена Осипова. Перовой, несмотря на более высокий номер «посева» по итогам квалификации, выпала сетка куда сложнее — в 1/8 ее ждет первый номер мирового рейтинга Депика Кумар из Индии, а в следующем раунде она может встретиться с первой «сеяной» кореянкой Ан Сан, которая уже взяла в Токио два золота в командных видах. Осипова же сразится с британкой Брайони Питмэн, а в случае победы ее наверняка ждет другая мощная кореянка, Кан Чхе Юн.

В турнире по боксу настала пора четвертьфиналов. Свои бои в пятницу проведут три россиянина. Полутяж Имам Хатаев встретится с уроженцем дагестанского Хасавюрта Газимагомедом Жалидовым, выступающим под флагом Испании. Лидер российской сборной Муслим Гаджимагомедов, выступающий в тяжелом весе, сразится с представителем Германии Аммаром Абдулджаббаром. А олимпийский призер Лондона Андрей Замковой в полусреднем весе встретится с еще одним бывшим россиянином — Эскерханом Мадиевым, ныне защищающим цвета Грузии.

Завершается программа соревнований по гребному слалому — последними будут разыграны награды в байдарке-одиночке у мужчин. По итогам предварительных соревнований россиянин Павел Эйгель показал девятый результат. Чтобы попасть в решающие заезды, в полуфинале надо войти в топ-10.

В турнире по ВМХ у велосипедистов пройдут полуфинальные заезды. Из трех российских спортсменов до этой стадии дошла только Наталья Афремова. Теперь в заездах будет не по шесть, а по восемь участниц, а дальше пройдут по четыре лучших из каждого полуфинала.

3.30 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство
4.15 Велоспорт-ВМХ. Женщины. Полуфиналы
5.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг
7.05 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Имам Хатаев — Газимагомед Жалидов (Испания)
7.40 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Муслим Гаджимагомедов — Аммар Абдулджаббар (Германия)
8.00 Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал и финал
12.50 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Эскерхан Мадиев (Грузия) — Андрей Замковой

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