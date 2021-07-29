Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде

Обзор главных событий пятницы, седьмого медального дня Олимпийских игр в Токио

Четверг принес российским спортсменам уже восьмую золотую награду, и в пятницу это количество может еще пополниться. Мы рассчитываем на плавание, пулевую стрельбу и даже на академическую греблю. Кроме того, нас ждет целая россыпь интересных матчей в игровых видах спорта. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Рылов снова в деле

Увидев первое золото россиян в плавании за 25 лет, болельщики не успокоились и продолжают мечтать о втором. В пятницу их основные надежды связаны с тем же спортсменом, который прервал столь длительную серию без побед. Евгений Рылов поплывет свою коронную дистанцию — 200 м на спине. На ней он дважды выигрывал чемпионаты мира и Европы и стал лучшим в полуфинале. Помешать Рылову попытаются американец Райан Мерфи и британец Люк Гринбэнк.

Также на медаль рассчитывает Евгения Чикунова, показавшая второй результат в полуфиналах 200 м брассом. Ей предстоит соревноваться с двумя южноафриканками, Татьяной Схунмакер и Кайлин Корьбетт, а также с американками Лилли Кинг и Энни Лейзор. В полуфиналах в этот соревновательный день выступит Андрей Минаков на дистанции 100 м баттерфляем.

Также в пятницу после паузы возобновится турнир прыгунов в воду. Женщины проведут квалификацию в самой популярной дисциплине — на 3-метровом трамплине. Команду ОКР здесь представляет Мария Полякова, всего на старт выйдут 27 спортсменок, борьбу в полуфинале продолжат 18 лучших.

А вот в академической гребле грядут последние финалы. Накануне женская двойка выиграла для России медаль в этом виде спорта впервые за 17 лет. Последовать ее успеху в финалах заездов одиночек попробуют Анна Пракатень у женщин и Александр Вязовкин у мужчин.

3.30 Академическая гребля. Финалы

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы

9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительные соревнования

Ждем российского финала

После феерии в женском волейбольном матче между россиянками и китаянками мы с еще большим нетерпением ждем матча мужчин. Тем более что команда Туомаса Саммелвуо в Японии еще никому не проигрывала. Следующим соперником россиян станет сборная Франции, которая пока выступает на Олимпиаде неважно и рискует пролететь мимо четвертьфинала. Поэтому «Трехцветные» настраиваются дать бой.

Уже совсем близко медальные матчи в теннисе — первый из них состоится уже в пятницу. Впрочем, в мужском парном разряде россиян уже нет, да и вообще финал составили два дуэта из Хорватии. Зато на токийских кортах пройдут три полуфинала с участием россиян. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов сыграет с Пабло Карреньо-Бустой — испанец в предыдущем матче отправил домой Даниила Медведева и надеется продолжить удачную серию. Также мы узнаем, будет или нет чисто российский финал в миксте. Там Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Новака Джоковича и Нины Стоянович из Сербии, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — с австралийцами Джоном Пирсом и Эшли Барти.

За четыре дня, которые женская команда ОКР по водному поло отдыхала волей расписания, на турнире грянула оглушительная сенсация. Доминирующая в мире на протяжении последних лет сборная США вдрызг провалила последнюю четверть игры с Венгрией и потерпела поражение. От тех самых венгерок, игру с которыми россиянки героически свели вничью. И теперь разозленные американки сыграют с нашими девушками, которых недавно трижды подряд обыграли в товарищеских встречах. С другой стороны, это хороший момент, чтобы попробовать тоже обыграть фаворитов, пока они морально не отошли от предыдущей неудачи. Как будет на самом деле — увидим в бассейне.

Матч с фаворитом турнира предстоит и девушкам в соревнованиях по регби-7. Россиянки встретятся со сборной Новой Зеландии, сильнейшей в мире на данный момент. В составе «Черных папоротников» — сразу три регбистки, признававшиеся лучшими на планете по итогам года. Матч обещает быть очень интересным.

5.30 Регби-7. Женщины. Новая Зеландия — Команда ОКР

9.00 Теннис. Мужчины. Полуфинал. Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (Испания)

9.30 Водное поло. Женщины. США — Команда ОКР

11.00 Теннис. Микст. Полуфинал. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев — Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

13.00 Теннис. Микст. Полуфинал. Елена Веснина/Аслан Карацев — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

15.45 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Франция

Выше и сильнее

В пятницу начинается один из самых популярных турниров в рамках Олимпийских игр — соревнования по легкой атлетике. Про то, что в силу напряженных отношений россиян с «королевой спорта» на старт в Токио выйдут лишь 10 наших легкоатлетов, всем наверняка хорошо известно. Впрочем, в первый соревновательный день будет разыгран лишь один комплект наград — в мужском беге на 10 000 м, где россиян нет. Зато в квалификации прыжков в высоту у мужчин выступят двое наших атлетов, Илья Иванюк и Михаил Акименко. Пожелаем им огромной удачи. Чтобы попасть в финал, нужно взять планку на высоте 2.30 м либо попасть в число 12 лучших.

Соревнования по фехтованию уже принесли нам целую россыпь медалей, но все они без исключения добыты девушками. У мужчин осталось всего два шанса подняться на пьедестал. Первый — у команды шпажистов. В личном турнире Павел Сухов и Сергей Ходос проиграли первые же поединки, а Сергей Бида добрался до четвертьфинала. Теперь они начнут путь за медалями с четвертьфинала против сборной Италии. Апеннинцы, к слову, выступили в индивидуальном зачете немногим лучше.

Еще один вид спорта, где у россиян уже много наград, — пулевая стрельба. В ней нам предстоит увидеть борьбу за медали в стрельбе из пистолета с дистанции 25 м у девушек. Виталина Бацарашкина, уже дважды поднимавшаяся в Токио на пьедестал, после первой части квалификации занимает четвертое место. Чтобы попасть в финал, надо входить в восьмерку. Маргарита Черноусова идет 34-й и на медали претендовать будет вряд ли.

Пока соревнования по спортивной гимнастике взяли паузу, в дело вступают прыгуны на батуте. В пятницу медали будут разыграны в женском турнире. Там выступят две россиянки — Сусана Кочесок и Анна Лебедева. Всего в стартовом протоколе квалификации 16 спортсменок, в финал попадут восемь из них.

3.00 Пулевая стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м

3.15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

5.25 Фехтование. Мужчины. Шпага. Командное первенство

7.00 Прыжки на батуте. Женщины.

Легенда дзюдо и бывшие россияне

Подходят к концу соревнования дзюдоистов — в пятницу будут разыграны последние медали в личных видах. У мужчин-супертяжей в борьбу вступит чемпион Европы и обладатель серебра ЧМ-2021 Тамерлан Башаев. Он «посеян» в своей категории под первым номером и стартовую схватку проведет против малоизвестного сенегальца Мбаньика Диайе. Зато уже вторым его соперником может стать легендарный француз Тедди Ринер.

В последний рабочий день текущей недели завершится индивидуальный турнир по стрельбе из лука среди женщин. Из россиянок до стадии 1/8 финала добрались две — Ксения Перова и Елена Осипова. Перовой, несмотря на более высокий номер «посева» по итогам квалификации, выпала сетка куда сложнее — в 1/8 ее ждет первый номер мирового рейтинга Депика Кумар из Индии, а в следующем раунде она может встретиться с первой «сеяной» кореянкой Ан Сан, которая уже взяла в Токио два золота в командных видах. Осипова же сразится с британкой Брайони Питмэн, а в случае победы ее наверняка ждет другая мощная кореянка, Кан Чхе Юн.

В турнире по боксу настала пора четвертьфиналов. Свои бои в пятницу проведут три россиянина. Полутяж Имам Хатаев встретится с уроженцем дагестанского Хасавюрта Газимагомедом Жалидовым, выступающим под флагом Испании. Лидер российской сборной Муслим Гаджимагомедов, выступающий в тяжелом весе, сразится с представителем Германии Аммаром Абдулджаббаром. А олимпийский призер Лондона Андрей Замковой в полусреднем весе встретится с еще одним бывшим россиянином — Эскерханом Мадиевым, ныне защищающим цвета Грузии.

Завершается программа соревнований по гребному слалому — последними будут разыграны награды в байдарке-одиночке у мужчин. По итогам предварительных соревнований россиянин Павел Эйгель показал девятый результат. Чтобы попасть в решающие заезды, в полуфинале надо войти в топ-10.

В турнире по ВМХ у велосипедистов пройдут полуфинальные заезды. Из трех российских спортсменов до этой стадии дошла только Наталья Афремова. Теперь в заездах будет не по шесть, а по восемь участниц, а дальше пройдут по четыре лучших из каждого полуфинала.

3.30 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство

4.15 Велоспорт-ВМХ. Женщины. Полуфиналы

5.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг

7.05 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Имам Хатаев — Газимагомед Жалидов (Испания)

7.40 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Муслим Гаджимагомедов — Аммар Абдулджаббар (Германия)

8.00 Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал и финал

12.50 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Эскерхан Мадиев (Грузия) — Андрей Замковой