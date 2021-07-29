Олимпийские игры: медальный зачет Токио-2020 по итогам 29 июля
16:45
На Олимпиаде-2020 завершились медальные соревнования четверга, 29 июля.
Были разыграны награды в 17 видах.
В медальном зачете лидирует Китай, столько же золотых наград у Японии.
Сборная России занимает четвертое место — у команды ОКР 28 (8-11-9) медалей. В четверг россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|15
|7
|9
|31
|2
|15
|4
|6
|25
|3
|14
|14
|10
|38
|4
|8
|11
|9
|28
|5
|8
|2
|10
|20
|6
|5
|7
|6
|18
|7
|4
|3
|5
|12
|8
|3
|5
|3
|11
|9
|3
|3
|7
|13
|10
|2
|7
|10
|19
|11
|2
|7
|4
|13
|12
|2
|3
|5
|10
|13
|2
|1
|2
|5
|14
|2
|1
|1
|4
|15
|2
|0
|1
|3
|16
|2
|0
|0
|2
|17
|1
|3
|3
|7
|18
|1
|3
|2
|6
|19
|1
|3
|0
|4
|20
|1
|2
|3
|6
|21
|1
|2
|1
|4
|22
|1
|2
|1
|4
|23
|1
|2
|0
|3
|24
|1
|1
|2
|4
|25
|1
|1
|1
|3
|26
|1
|1
|0
|2
|27
|1
|1
|0
|2
|28
|1
|0
|1
|2
|29
|1
|0
|1
|2
|30
|1
|0
|1
|2
|31
|1
|0
|0
|1
|32
|1
|0
|0
|1
|33
|1
|0
|0
|1
|34
|1
|0
|0
|1
|35
|1
|0
|0
|1
|36
|1
|0
|0
|1
|37
|1
|0
|0
|1
|38
|1
|0
|0
|1
|39
|1
|0
|0
|1
|40
|0
|2
|1
|3
|41
|0
|2
|0
|2
|42
|0
|1
|2
|3
|43
|0
|1
|2
|3
|44
|0
|1
|1
|2
|45
|0
|1
|1
|2
|46
|0
|1
|0
|1
|47
|0
|1
|0
|1
|48
|0
|1
|0
|1
|49
|0
|1
|0
|1
|50
|0
|1
|0
|1
|51
|0
|1
|0
|1
|52
|0
|1
|0
|1
|53
|0
|1
|0
|1
|54
|0
|0
|4
|4
|55
|0
|0
|3
|3
|56
|0
|0
|2
|2
|57
|0
|0
|2
|2
|58
|0
|0
|2
|2
|59
|0
|0
|1
|1
|60
|0
|0
|1
|1
|61
|0
|0
|1
|1
|62
|0
|0
|1
|1
|63
|0
|0
|1
|1
|64
|0
|0
|1
|1
|65
|0
|0
|1
|1
|66
|0
|0
|1
|1
Читайте также
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю