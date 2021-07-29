Олимпийские игры: медальный зачет Токио-2020 по итогам 29 июля

На Олимпиаде-2020 завершились медальные соревнования четверга, 29 июля.

Были разыграны награды в 17 видах.

В медальном зачете лидирует Китай, столько же золотых наград у Японии.

Сборная России занимает четвертое место — у команды ОКР 28 (8-11-9) медалей. В четверг россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.