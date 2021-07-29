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Олимпийские игры: медальный зачет Токио-2020 по итогам 29 июля

16:45
29 июля. Токио. Рапиристки принесли сборной России восьмое золото Олимпиады-2020. Фото AFP
29 июля. Токио. Рапиристки принесли сборной России восьмое золото Олимпиады-2020. Фото AFP

На Олимпиаде-2020 завершились медальные соревнования четверга, 29 июля.

Были разыграны награды в 17 видах.

В медальном зачете лидирует Китай, столько же золотых наград у Японии.

Сборная России занимает четвертое место — у команды ОКР 28 (8-11-9) медалей. В четверг россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.

Страна З С Б Всего
1 15 7 9 31
2 15 4 6 25
3 14 14 10 38
4 8 11 9 28
5 8 2 10 20
6 5 7 6 18
7 4 3 5 12
8 3 5 3 11
9 3 3 7 13
10 2 7 10 19
11 2 7 4 13
12 2 3 5 10
13 2 1 2 5
14 2 1 1 4
15 2 0 1 3
16 2 0 0 2
17 1 3 3 7
18 1 3 2 6
19 1 3 0 4
20 1 2 3 6
21 1 2 1 4
22 1 2 1 4
23 1 2 0 3
24 1 1 2 4
25 1 1 1 3
26 1 1 0 2
27 1 1 0 2
28 1 0 1 2
29 1 0 1 2
30 1 0 1 2
31 1 0 0 1
32 1 0 0 1
33 1 0 0 1
34 1 0 0 1
35 1 0 0 1
36 1 0 0 1
37 1 0 0 1
38 1 0 0 1
39 1 0 0 1
40 0 2 1 3
41 0 2 0 2
42 0 1 2 3
43 0 1 2 3
44 0 1 1 2
45 0 1 1 2
46 0 1 0 1
47 0 1 0 1
48 0 1 0 1
49 0 1 0 1
50 0 1 0 1
51 0 1 0 1
52 0 1 0 1
53 0 1 0 1
54 0 0 4 4
55 0 0 3 3
56 0 0 2 2
57 0 0 2 2
58 0 0 2 2
59 0 0 1 1
60 0 0 1 1
61 0 0 1 1
62 0 0 1 1
63 0 0 1 1
64 0 0 1 1
65 0 0 1 1
66 0 0 1 1

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