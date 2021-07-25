Олимпиада 2020 в Токио: расписание дня соревнований 26 июля

В третий медальный день Олимпийских игр 2020 в Токио будет разыгран 21 комплект наград.

Большой анонс соревнований Олимпиады в понедельник, 26 июля, — на этой странице.

Все события третьего дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

26 июля, понедельник

СЕРФИНГ

01.00 Мужчины. Раунд 3

03.00 Женщины. Раунд 3

ТРИАТЛОН

01.30 Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал

ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Мужчины. Групповой турнир. Иран — Венесуэла

05.05 Мужчины. Групповой турнир. США — РОССИЯ

08.20 Мужчины. Групповой турнир. Польша — Италия

10.25 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Тунис

13.40 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Канада

15.45 Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Аргентина

ГАНДБОЛ

03.00 Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Франция

05.00 Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Германия

08.15 Мужчины. Групповой турнир. Египет — Дания

10.15 Мужчины. Групповой турнир. Испания — Норвегия

13.30 Мужчины. Групповой турнир. Бахрейн — Португалия

15.30 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Швеция

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Матчи группового турнира

09.00 Матчи группового турнира

14.00 Матчи группового турнира

РЕГБИ-7

03.00 Мужчины. Групповой турнир

10.30 Мужчины. Групповой турнир

СОФТБОЛ

03.00 Женщины. Групповой турнир. Япония — США

06.00 Женщины. Групповой турнир. Канада — Италия

09.00 Женщины. Групповой турнир. Мексика — Австралия

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

03.00 Женщины. Скит. Квалификация

05.00 Мужчины. Скит. Квалификация

07.00 Женщины. Скит. Финал

09.00 Мужчины. Скит. Финал

ФЕХТОВАНИЕ

03.00 Женщины. Сабля. 1/32 финала

03.55 Мужчины. Рапира. 1/32 финала

04.50 Женщины. Сабля. 1/16 финала

05.45 Мужчины. Рапира. 1/16 финала

06.40 Женщины. Сабля. 1/8 финала

07.35 Мужчины. Рапира. 1/8 финала

08.30 Женщины. Сабля. 1/4 финала

09.25 Мужчины. Рапира. 1/4 финала

12.00 Женщины. Сабля. 1/2 финала

12.45 Мужчины. Рапира. 1/2 финала

13.30 Женщины. Сабля. Матчи за 3-е место

14.15 Мужчины. Рапира. Матчи за 3-е место

15.00 Женщины. Сабля. Финал

15.45 Мужчины. Рапира. Финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03.30 Мужчины. Командное первенство. 1/8 финала

07.45 Мужчины. Командное первенство. 1/4 финала

Мужчины. Командное первенство. 1/2 финала

Мужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место

Мужчины. Командное первенство. Финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03.30 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Бельгия

04.00 Женщины. Групповой турнир. Голландия — Ирландия

05.45 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Канада

06.15 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Китай

12.30 Женщины. Групповой турнир. ЮАР — Великобритания

13.00 Женщины. Групповой турнир. Аргентина — Испания

14.45 Женщины. Групповой турнир. Япония — Новая Зеландия

15.15 Женщины. Групповой турнир. Германия — Индия

БАДМИНТОН

04.00 Матчи группового турнира

12.00 Матчи группового турнира

СКЕЙТБОРДИНГ

03.00 Женщины. Стрит

БАСКЕТБОЛ

04.00 Женщины. Групповой турнир. Корея — Испания

04.15 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

07.40 Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Словения

08.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

11.20 Женщины. Групповой турнир. Сербия — Канада

11.30 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

15.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины. Групповой турнир. Япония — Испания

ТХЭКВОНДО

04.00 Женщины, до 67 кг. 1/8 финала

04.15 Мужчины, до 80 кг. 1/8 финала

08.00 Женщины, до 67 кг. 1/4 финала

08.15 Мужчины, до 80 кг. 1/4 финала

10.00 Женщины, до 67 кг. 1/2 финала

10.15 Мужчины, до 80 кг. 1/2 финала

13.00 Женщины, до 67 кг. Утешительные поединки

13.15 Мужчины, до 80 кг. Утешительные поединки

14.00 Женщины, до 67 кг. Поединки за 3-е место

14.15 Мужчины, до 80 кг. Поединки за 3-е место

16.00 Женщины, до 67 кг. Финал

16.15 Мужчины, до 80 кг. Финал

ДЗЮДО

04.30 Женщины, до 57 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

Мужчины, до 73 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

11.00 Женщины, до 57 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

Мужчины, до 73 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

ПЛАВАНИЕ

04.30 Женщины. 100 м, баттерфляй. Финал

04.35 Мужчины. 200 м, вольный стиль. Полуфиналы

05.00 Женщины. 100 м, брасс. Полуфиналы

05.20 Мужчины. 100 м, брасс. Финал

05.30 Женщины. 400 м, вольный стиль. Финал

05.40 Мужчины. 100 м, спина. Полуфиналы

06.05 Женщины, 100 м, спина. Полуфиналы

06.20 Мужчины. 4х100 м, эстафета, вольный стиль. Финал

13.00 Женщины. 200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13.25 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

13.50 Женщины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

14.15 Женщины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

БОКС

05.00 Мужчины, до 57 кг. 1/16 финала

Женщины, до 57 кг. Мужчины, до 69 кг. 1/8 финала

13.00 Мужчины, до 57 кг. 1/16 финала

Женщины, до 57 кг. Мужчины, до 69 кг. 1/8 финала

ВОДНОЕ ПОЛО

08.00 Женщины. Групповой турнир. США — Китай

09.30 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Венгрия

12.20 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Голландия

13.50 Женщины. Групповой турнир. Испания — Канада

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

08.00 Мужчины. Каноэ-одиночка. 1/2 финала, финал

ВЕЛОСПОРТ

09.00 Мужчины. Маунтинбайк. Кросс. Финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09.00 Мужчины. Вышка, 10 м. Синхронные прыжки

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

13.00 Мужчины. Командное многоборье

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

13.50 Женщины, до 55 кг. Финал

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

15.00 Микст. Финал